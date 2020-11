Este lunes pasado, la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, confirmó que el Poder Ejecutivo enviará este mes al Congreso los proyectos de legalización del aborto y el "Plan de los Mil Días", iniciativa esta última que establece un acompañamiento de la maternidad y de los tres primeros años de vida de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

"Es oficial, el Presidente va a enviar el proyecto de ley en el año 2020, en el mes de noviembre, y va a ser incorporado en el temario de extraordinarias", detalló Ibarra en declaraciones al canal C5N.

María Teresa "Keka" Bosio, referente de Católicas por el Derecho a Decidir en Córdoba, se manifestó "contenta" por las declaraciones de la funcionaria nacional. "Es algo que estábamos esperando. Era una promesa de campaña del Presidente pero ya nos estábamos poniendo un poco ansiosas", dijo.

Hace unos días se llevó adelante una caravana exigiendo el tratamiento de la Ley del Aborto Legal, Seguro y Gratuito durante el 2020.

"En ese marco, nos movilizó mucho a las compañeras de la Campaña (Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito)"que, en el momento del anuncio, se encontraban reunidas por zoom, expresó en diálogo con un móvil de Crónica de Mediodía, por Canal 10.

Adelantó que este miércoles 11 habrá un tuitazo a nivel nacional y el 18 habrá distintas acciones "acompañando la presentación del proyecto del Ejecutivo" porque "es una lucha de muchos años, la Campaña lleva 15 años exigiendo ese derecho".

"La clandestinidad mata y enferma. Las mujeres que llegan al sistema de salud después de un aborto también tiene un costo altísimo para el sistema de salud y para la vida de ellas", enfatizó.

Alrededor de 520 mil mujeres se someten a un aborto en Argentina. "El aborto clandestino siempre existió y sigue existiendo, más allá de la prohibición legal o religiosa, porque sabemos que hay muchas mujeres creyentes que abortan. Cuando la maternidad no es deseada, no es un proyecto de vida, la mujer no la asume como tal. La maternidad es una gran responsabilidad y tiene que ver con el deseo".

Las mujeres que no cuentan con recursos para practicarse un aborto clandestino en una clínica privada y aquellas "que están en territorios donde no llega el socorrismo y la red de profesionales por el derecho a decidir, mujeres indígenas, campesinas que están en el interior profundo de la Argentina que no tienen la posibilidad de encontrar en el sistema de salud una respuesta al acompañamiento seguro".

Por ello, como el lema de la campaña lo dice y lo reforzó Vilma Ibarra, se busca la "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir", concluyó Bosio.