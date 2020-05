Las características del mosquito que transmite el dengue, entre otras enfermedades, no dejan de sorprendernos. A los estudios que confirman mutaciones en los mismos, que los hace más resistentes y poderosos, se le sumó la capacidad de sobrevivir a bajas temperaturas y a atravesar con vida, los huevos, todo el invierno.

El mosquito del dengue mutó y sería cada vez más peligroso

Explican por qué el frío dejó de ser una limitante para el mosquito del dengue

Sin embargo, a esas características que vuelven a este mosquito vector más poderoso, se le suma otra, de la cual hay evidencia científica, que da cuenta que los huevos pueden sobrevivir en la sequía. Es decir, aquellos que se encuentran depositados en envases o reservorios de agua, subsisten varios meses aún cuando el depósito se quedó sin agua.

Por ende, cuando inicia el período de menores temperaturas en nuestra región, hay que redoblar los esfuerzos para evitar que, en períodos templados o cuando esté rumbo a su finalización el invierno, las poblaciones de mosquito aparezcan antes y en mayores cantidades.

El Aedes Aegypti “tiene huevos resistentes a la sequía que pueden durar fuera del agua varios meses tranquilamente. Y, si después de varios meses se mojan y de ahí nacen las larvas y pueden perfectamente completar el ciclo de desarrollo” dice Sylvia Fischer, investigadora de la UBA y el Conicet.

Por su parte, Andrés Visintín, profesor de entomología de la UNC, explica que el Aedes “es un mosquito de inundación”. “Colocan los huevos por encima del nivel del agua y prefieren los recipientes artificiales, como pueden ser una lata, una botella o cualquier recipiente que acumule agua”.

“Ese recipiente se puede secar, el embrión interrumpe su desarrollo y atraviesa la temporada desfavorable en estado de diapausa. Y, cuando llega el período favorable y comienza a llover, el agua cubre los huevos y pueden seguir su desarrollo”, indicó.

¿Cómo evitar la presencia del mosquito en nuestra casa?

“Es el momento ideal para ocuparnos de los recipientes y eliminarlos de nuestro entorno”, afirma Fischer, investigadora de la UBA y el Conicet. La especialista hace referencia directa a la recomendación habitual: el descacharrado, es decir, eliminar todo recipiente que puede juntar agua y permitir el desarrollo de huevos y luego larvas.

“Si no los queremos descartar, los podemos dar vuelta, lo podemos poner en un lugar bajo techo, donde no se llenen con agua. Y, si son recipientes donde no podemos hacer nada de eso como canaletas o rejillas podemos limpiarlos con agua hirviendo”, afirma.

Descacharrado, renovación de agua de bebederos o agua hirviendo, las recetas para evitar o eliminar los huevos

Fischer indicó que el agua hirviendo es la solución para limpiar todos los reservorios de agua que puedan contener huevos: tanto reservorios de agua como bebederos de mascotas u otros que quieran conservarse y que puedan haber estado abandonados o, como señaló, aquellos que no se pueden manipular como partes de la casa, canaletas, resumideros, donde no es posible otra manipulación que la limpieza.

Por su parte, Visintín indicó que además del descarte de todo lo que junte agua, que es la recomendación principal, es bueno considerar que el recambio frecuente del agua de bebederos de mascotas y reservorios similares, también evita el desarrollo de los huevos.