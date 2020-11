Desde que se confirmó que habrá temporada 2021 de verano, Córdoba decidió adaptar y actualizar su sitio web, con traducciones a distintos idiomas, para atraer las visitas de turistas extranjeros.

Sin embargo, un error convirtió la web en viral para las redes sociales. Se debió a una traducción literal, palabra por palabra.

Todo comenzó cuando Martín Gaitán, egresado de la FAMAF de la UNC, reveló en Twitter la falla:

“- Che, tenemos que difundir el turismo de #Córdoba en el extranjero, hay que traducir la página a todos los idiomas. Pero bien eh, necesitamos los dólares. - No se diga más”— Martín Gaitán on Twitter Link Martín Gaitán on Twitter

Así, las famosas “Sierras Chicas” fueron traducidas como “Sierras Girls”, en inglés, y “Garotas Serras”, en portugués. La ciudad de “Salsipuedes” como “Get out if you can”, “La Falda” como “Skirt”, “Almafuerte” como “Strong Soul” y “Alta Gracia” como “High Grace”.

Ante la enorme repercusión en redes sociales, desde la Agencia Córdoba Turismo explicaron que el portal “utiliza Google Translate para la traducción de contenidos a distintas lenguas”.

La culpa fue del traductor automático de Google, en síntesis: “Si bien no es exacto e incluso tiene errores de contextualización en algunos casos, es una herramienta muy utilizada a nivel mundial, incluso en muchas páginas web de turismo de distintos países”.