El presidente Alberto Fernández se refirió al escándalo protagonizado por Juan Emilio Amori, el diputado salteño del Frente de Todos que en plena sesión virtual de la Cámara baja realizó un acto sexual.

"Sentí indignación", aseguró el mandatario en diálogo con una radio porteña.

Además celebró la suspensión del legislador.

"Pasó algo grave y la política no debe pasarlo por alto. Un diputado es un representante del pueblo. Lo que no puede pasar, es que no pase nada, porque sino en la política todo nos iguala", sentenció el Presidente.