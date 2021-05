El presidente Alberto Fernández afirmó que "a partir de junio empieza la producción local de Sputnik V" y agregó que durante ese mes "si las cosas salen como están previstas, tendríamos que tener más de 2 millones de dosis producidas en Argentina de Sputnik".

El mandatario fue consultado sobre el abastecimiento de vacunas contra el coronavirus para el país y señaló que "va a ir creciendo". En ese sentido, se refirió a las más de 2 millones de dosis de Astra Zeneca que arribaron este lunes y aseguró que esta semana "tienen que llegar más vacunas de Rusia", como también dosis de Astra Zeneca del acuerdo con México y del fondo Covax.

Fernández se refirió al tema durante una entrevista radial con AM 990, donde también habló de la negociación con Pfizer. Reiteró que la empresa estadounidense puso exigencias que "un presidente no puede comprometer" y agregó que "hasta el día de hoy se sigue negociando" ya que ahora "plantea cosas más accesibles" aunque aún no se llegó a un entendimiento.

En esa línea, aseguró que espera llegar a "un acuerdo", sobre todo teniendo en cuenta que esa vacuna "ha sido probada y aprobada como vacuna pediátrica, para dar a chicos mayores de 12 años, lo que a nosotros nos interesa mucho".

Finalmente, concluyó que las exigencias de imposible cumplimiento puestas por Pfizer se debieron a que "ya había firmado contratos, se encontró con la obligación de satisfacer al mercado interno norteamericano, y dijo ´no firmo más contratos porque nos lo voy a pedir cumplir´".

Hasta este lunes, Argentina ya recibió poco más de 17,6 millones de dosis y las previsiones oficiales estiman que superará los 20 millones de vacunas recibidas el fin de semana próximo.

De acuerdo a los datos publicados por el Monitor Público de Vacunación, hasta esta jornada se llevan aplicadas 12.257.297 de dosis, de las cuales 9.476.406 corresponden al primer componente, mientras que 2.780.891 personas completaron el esquema.

Además, hasta el momento se distribuyeron 15.272.890 de vacunas a todas las provincias, por lo que hay más de 3 millones de dosis disponibles para continuar la campaña de vacunación en todo el país, a las que habrá que sumar los más de 2 millones de vacunas de Astra Zeneca que llegaron este lunes y aún deben ser distribuidas.