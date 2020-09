Tras el escándalo del diputado Juan Ameri y su renuncia, la antropóloga Alcira Figueroa podría ser su reemplazante.

Figueroa fue cuarta candidata en la lista del Frente de Todos en Salta en 2017. Es oriunda de Orán, Salta.

La mujer es Antropóloga recibida en la Universidad Nacional de Jujuy, además de especialista y Magíster en Políticas Sociales y Desarrollo Humano Sustentable. Asimismo, es integrante de la Comisión de Familiares Detenidos-desaparecidos de Orán.

Sobre el hecho de Ameri, expresó a Tiempo Argentino: “Fue muy doloroso para todas las mujeres. Y en ese sentido, considero que fue situación de una violencia de género manifiesta, porque fue delante de las pantallas y si bien puede ser un hecho íntimo de una pareja no tiene por qué salir en una pantalla pública, mucho menos siendo un funcionario público”.

“Me dolió como mujer y me avergonzó porque es parte de un espacio donde uno compartió ideas para construir una sociedad diferente”,añadió.

“Nosotras reclamamos a los diferentes espacios, al partido, pero no nos prestaron atención. De esta manera muchas mujeres nos alejamos de la participación directa del partido, no de la militancia porque la militancia es de toda la vida, porque la pasión de querer cambiar la sociedad una la lleva adentro y a eso una no renuncia nunca. Pero los espacios políticos se arman y se desarman”, reflexionó.