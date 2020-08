Alejandro Fantino confirmó en redes sociales que tiene coronavirus. El periodista relató que sentía síntomas compatibles con el COVID-19 y por eso decidió aislarse e hisoparse.

“Me gustaría contarles cosas más agradables pero les quiero comunicar que el sábado, alrededor de la una y media, dos de la madrugada, me empezó a doler atrás en el cuello y me empezó a picar la garganta. Apenitas un picor de garganta. Esta mañana (sábado) me levanté y sentía lo mismo, una pequeña picazón de garganta y dolor corporal”, contó por Instagram.

Y agregó: “Lamentablemente nos puede pasar. Por más que uno se cuide, uno está laburando y me pasó. Ayer lo hablábamos al aire”.

Desde el 20 de julio y por 14 días, su programa, Fantino a la Tarde, se estaba produciendo con el conductor y los panelistas desde sus hogares porque una productora había dado positivo.