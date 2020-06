La aparición de un nuevo virus en humanos ocurrida en China, ha puesto en alerta a las autoridades científicas y sanitarias del gigante asiático, ante la posibilidad de estar frente a una potencial nueva pandemia.

De acuerdo a los primeros estudios, el nuevo virus detectado en cerdos, sería similar al de la gripe porcina que se vio en el año 2009.

El virus se denomina G4 EA H1N1 y existe temor entre la comunidad científica que lo estudia por la posibilidad de que mute y se puede expandir ya que, al tratarse de una cepa desconocida hasta ahora, los seres humanos deberían enfrentarla con poca o ninguna inmunidad, algo similar a lo que ocurre actualmente con el coronavirus Covid-19.

El virus ya fue detectado entre personas que trabajaban en mataderos y en la industria porcina de China. Se espera un estricto control en esas zonas para evitar que se propague hacia otros lugares.

Los científicos dieron a conocer la existencia del nuevo virus mediante un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

“Los cerdos son anfitriones intermedios para la generación del virus de la influenza pandémica. Por lo tanto, la vigilancia sistemática de los virus de la influenza en los cerdos es una medida clave para prevenir la aparición de la próxima influenza pandémica”, afirmaron en la publicación.

Con información de www.pagina12.com.ar/www.infobae.com