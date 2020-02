La pequeña Alma tiene una enfermedad degenerativa en los huesos y necesita de la ayuda de todos para recaudar dinero y costear su viaje e internación en el hospital Garrahan de la ciudad de Buenos Aires.

La nena sufre de osteogénesis imperfecta, un trastorno conocido como huesos de cristal. Sus huesos se rompen fácilmente, luego de sufrir un golpe mínimo, o incluso sin una causa aparente.

"La enfermedad de ella es rara, muy poco común. Un niño cada 20 mil nace enfermo con esta patología. Afecta a todo su cuerpito y es una enfermedad que no tiene cura. Necesita todo el tiempo estar cuidada, no puede caminar y ese es su sueño", relató la mamá de la nena, Fernanda Maldonado, a Canal 10.

Alma está recibiendo un tratamiento médico costeado por Apross, pero no está dando resultados suficientes. Es así que la niña debe viajar a la capital para realizar un tratamiento que aún no llega a Córdoba, aunque sus padres no cuentan con el dinero necesario.

Por ello, Cintia Castillo encabezará un evento solidario para juntar el dinero. El 19 de febrero a las 19 en la plaza de barrio Norte de Juárez Celman, la boxeadora profesional saltará la soga durante una hora para poder recaudar los fondos para que Alma y sus papás puedan viajar y cumplir el sueño de ver caminar a la pequeña.

"Alma va a cumplir cuatro añitos, debe querer ir al jardín y mantener una vida normal. Se nos ocurrió saltar la soga una hora, ya lo hice en otra acción solidaria y si lo hicimos una vez por qué no dos. Vemos si llego a la hora para que haya más tiempo, que la gente se sume y done lo que pueda", expresó Castillo.

Para más información o colaboraciones, comunicarse al (351) 314-6274.