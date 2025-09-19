Los estudiantes de 3.º grado de la Escuela Sagrado Corazón, de la ciudad de Oliva, realizaron una visita educativa a los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba — SRT Media, donde pudieron conocer de cerca cómo se producen los contenidos que llegan diariamente a miles de hogares a través de la televisión, la radio y las plataformas digitales.

Los alumnos y las alumnas participaron del envío en vivo del programa Mirá Quién Habla, conducido por César Barraco, quien los saludó al aire de TV10 y de las radios de la UNC. El conductor los invitó a sumarse a la transmisión, que se difunde en simultáneo por TV, radio y streaming. La experiencia permitió a los chicos y chicas acercarse al detrás de escena de un programa en directo y comprender cómo funciona la interacción con la audiencia.

Escuela Sagrado Corazón de Oliva en Canal 10

Además, los niños y las niñas presenciaron el trabajo de los periodistas que llevan adelante el informativo Ahora Noticias de Canal 10 y recorrieron la redacción en la que se elaboran las noticias que luego son difundidas en todos los medios que integran el multimedio universitario.

La actividad, coordinada por Silvana Lovato, se desarrolló en un marco de aprendizaje y descubrimiento, permitiendo a los estudiantes acercarse a los medios públicos como espacios de formación ciudadana y de comunicación democrática.

Desde los SRT destacamos la importancia de abrir las puertas a las escuelas para que niños y jóvenes conozcan el rol de los medios universitarios y experimenten de primera mano cómo se construye la información.

Para visitarnos con tu escuela, puedes comunicarte a través de las siguientes vías de contacto:

Teléfono: 0351-5539100

Correo: recepcion@srtunc.com.ar