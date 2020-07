Andy Kusnetzoff informó en su programa de radio "Perros de la calle" que tiene coronavirus.

El conductor de TV y radio confirmó la noticia mediante un llamado telefónico ya que se encuentra internado en un centro médico.

"Estaba con un poco de tos. Esto fue el sábado a la noche. Y el domingo seguí con bastante tos, fiebre no tuve nunca, sí por precaución el lunes me hice ver y fui a la clínica donde estoy ahora. Me hice el hisopado y di positivo en el COVID-19", relató el periodista.

Este sábado, Kusnetzoff participó de un evento virtual solidario de Radio Metro. Sin embargo, el conductor también está en su programa Podemos Hablar donde participaron varios famosos. En la última edición, emitida el viernes pasado, estuvieron en el programa: Christophe Krywonis, Flor Vigna, Benito Fernández y Romina Malaspina.