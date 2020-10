En el marco de la pandemia por el coronavirus, este viernes el presidente Alberto Fernández anuncia nuevas medidas en Argentina, para la próxima etapa de aislamiento que inicia el próximo lunes 12 de octubre.

Acompañado por los gobernadores Omar Perotti, de Santa Fe; Omar Gutiérrez, de Neuquén y Gerardo Morales, de Jujuy, el Presidente detalló brindó un panorama epidemiológico desde Casa Rosada.

Horas antes mantuvo un encuentro presencial con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y en forma virtual con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien permanece aislado por haber estado en contacto estrecho con un caso positivo de Covid-19.

"Hemos reconstruido el sistema de salud", manifestó poniendo énfasis en el esfuerzo de todo el personal de salud "todos y todas trabajando para enfrentar el problema".

El mandatario detalló que el AMBA en un primer momento fue el distrito con más contagios y fallecimientos reportados, por ello se aumentaron las restricciones en vehículos y transporte público. "Eso más el enorme esfuerzo que hicieron los hombres y mujeres de Buenos Aires nos permitió que la curva empezara a amesetarse y que hace 5 semanas empezara a bajar".

Si bien manifestó que no está resuelto el problema el del AMBA es un ejemplo a tomar.

"Tengo la convicción de lo que hicimos en AMBA tenemos que hacerlo en las provincias más afectadas"

Esa idea la planteó en el encuentro virtual con los gobernadores, quienes manifestaron su acordancia.

"Dispondremos en 18 departamentos de distintas provincias medidas para evitar la circulación de personas en las calles en los próximos 14 días".

Así, expresó: "No quiere decir que paremos el aparato productivo, la economía. Quienes no tienen que circular, que no circulen, que entendamos que las reuniones sociales son un riesgo enorme" Fernández solicitó seguir cuidándonos para minimizar los riesgos de contagios.

En cuanto a la tasa de mortalidad, cada 100 mil habitantes, el mandatario informó que estamos "relativamente mejor que otros países".

Fernández destacó las políticas de cuatro provincias, las que actualmente tienen menos casos: La Pampa, Catamarca, Misiones y Formosa.

Un dato que "llama la atención" es que loso contagios se dan en los reuniones sociales. "Algo tenemos que hacer para evitar la circulación". En ese contexto informó sobre las provincias con más casos, cada 100 mil habitantes. Córdoba ubicada en segundo lugar tras Tierra del Fuego.

Fernández consideró que hay un "estrés" en el sistema sanitario y mostró el porcentaje de camas críticas ocupadas. Córdoba, con el 70%