Aoita: sin acuerdo el paro de transporte sigue y ya cumple 25 días by cba24n.com.ar

Los choferes del transporte interurbano nucleados en la Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (Aoita) llevan adelante un paro que ya es histórico por su extensión; la medida de fuerza cumple hoy 25 días ininterrumpidos.

Los trabajadores reclaman que se les adeuda parte del sueldo de marzo y todo el mes de abril a lo que ahora se suma la falta de aportes patronales y pago de obras sociales.

“El panorama es desolador, en la reunión de ayer no avanzamos nada. Se discutieron otras cosas y finalmente los empresarios nos anunciaron que no recibieron fondos nacionales y que quedaron afuera de los aportes del tesoro nacional (ATN)”, explicó el secretario gremial de Aoita, Claudio Luna, a Radio Universidad.

El gremialista comparó la situación con “el cuento de la buena pipa”, donde los empresarios dicen que no tienen fondos y piden asistencia al Estado y el Estado dice que no tiene recursos.

Por otra parte, Luna confirmó que a la falta del pago de salarios, se suman ahora la falta de aportes patronales para la seguridad social, lo que agrava aún más la situación.

“Nos han llevado a un lugar de muchísimas necesidades. Muchos compañeros no tienen cobertura social y ya estamos en una situación insostenible. Tenemos trabajadores que ya no pueden llevar un plato de comida a sus casas. Ya no sabemos que hacer, hemos perdido la dignidad”, se lamentó Luna.

Cuarto intermedio

Pese al fracaso del encuentro, el representante de los trabajadores confirmó que esta tarde habrá una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo a las 16 para ver si hay novedades que destraben el conflicto.

“El ministro de Transporte y el secretario de Trabajo nos dijeron que están haciendo gestiones a nivel nacional para conseguir fondos para poder destrabar el conflicto”, indicó Luna.-