El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, criticó la reapertura de bares dispuesta por las autoridades de la ciudad de Buenos Aires y que generó mucha controversia por la cantidad de gente que se vió sin respetar las normativas sanitarias de distanciamiento social en medio de la pandemia.

"Cuando uno juega al límite y a la ruleta rusa, el riesgo es muy grande ya que aumentar la circulación de personas es aumentar la cantidad de contagios de coronavirus”, indicó el titular de la cartera sanitaria de la provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, Gollan aseguró que "es un momento donde hay muchos casos y la curva no decrece. Epidemiológicamente hay muchos motivos para no hacerlo".

Para el ministro, se está muy al límite del sistema de Salud público que por el momento tiene camas disponibles, pero “está muy tensionado".

“Hasta que no haya dos o tres semanas de descenso sostenido no se pueden habilitar actividades que impliquen una mayor circulación. Se pueden abrir quirúrgicamente algunos sectores, beneficiando actividades productivas y después recreativas. Hay que entender que si esto fuera una guerra y sonaran las sirenas de los aviones, no saldríamos a tomar una cerveza", indicó Gollan.