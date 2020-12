Nadie niega que después de tantos meses de cuarentena y restricciones la gente, particularmente los jóvenes, quieran divertirse e interactuar en fiestas y encuentros. Sin embargo, hacerlo en un contexto de rebrote por Covid 19 no es legal. Es por eso que Apple ha retirado recientemente una app que fomentaba este tipo de celebraciones clandestinas en lugares en los que, por razones sanitarias, estaba prohibido.

Se trata de Vybe Together, una aplicación que fue acusada de ayudar a promover fiestas clandestinas secretas durante los cierres de Covid-19. La app se conectó con una cuenta TikTok que promocionaba eventos ilegales. Aunque sus creadores afirman que no fomentaban un comportamiento infractor de la ley, tanto Apple como TikTok no estuvieron de acuerdo.

"Somos como Eventbrite, pero mucho más frescos", dijo un vocero de Vybe Together. "Vybe puede ser cualquier cosa, desde jugar a juegos de mesa hasta bachata con tus vecinos. Mucha gente ha sido aislada y solo queríamos que se pudieran conocer. Somos conscientes de que las grandes reuniones no están bien y no las promovemos. Si vemos que los eventos son populares, los retiramos" afirmó en declaraciones a Business Insider.

Sin embargo y a pesar de esta defensa, el sitio web Vybe Together, que ha sido despojado de gran parte de su información, sigue funcionando como una página de preguntas frecuentes y de contacto: tiene un banner que dice: "La señorita jugando a la cerveza, coqueteando con desconocidos y, generalmente, pasándolo bien el equipo? ".También invita a la gente a rebelarse.

La aplicación se publicó hace cuatro meses en la App Store . Permitía a la gente organizar fiestas y aprobar compañeros de fiesta. Dos horas antes de comenzar el evento, se mostraba la dirección a los usuarios aprobados. Apple no ha hecho ningún comentario sobre la eliminación de la aplicación.

Fuera de la App Store

Taylor Lorenz, periodista especializado en cultura en Internet del New York Times, fue la primera persona que informó sobre Vybe Together. Apple en cuanto tuvo conocimiento de esto no dudo en eliminar esta aplicación de su tienda de iOS, algo confirmado por el medio The Verge.

Se desconoce cuántos usuarios han llegado a usar la plataforma, aunque por suerte, no parecen ser muchos por las escasas reseñas que tenía la aplicación en la App Store.

No es la primera vez que Apple elimina una aplicación de su tienda. Ha habido polémicas de todo tipo, especialmente estos últimos meses con Epic Games y el popular juego Fortnite que fue eliminado de la App Store por evadir pagos en la aplicación, al no querer tributar el 30% de comisión a Apple.

En otros casos más similares a este, la compañía californiana se ha visto envuelta en una polémica por una app que promueve actividades ilegales o indebidas.

En plenos disturbios en Hong Kong año pasado también surgieron varias aplicaciones creadas con el objetivo de localizar puestos policiales y atentar contra las autoridades. La firma dirigida por Tim Cook intervino rápidamente sacando esta aplicación de su App Store.