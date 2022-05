Un árbitro fue agredido en pleno partido por un hombre que le efectuó dos disparos durante el fin de semana en Tucumán. Se llama Oscar Pérez, tiene 48 años y fue ingresado al hospital Padilla.

La agresión no tiene nada que ver con el futbol, sino de índole personal. Según relató el periodista Gustavo Rodríguez, sería por encargo de la familia de su ex novia, por no querer regresar con ella.

"El sábado a las 15.30 en una especie club llamado las Cañas que organiza un torneo de futbol femenino y masculino. Esta en una zona exclusiva. Después de los partidos hay un tercer tiempo hasta con DJ, está muy de moda".

"Cuando terminaba el primer tiempo de un partido y alguien llamó a Oscar Pérez, el arbitro. Ahí le mostraron un arma y le efectuaron dos disparos. Uno impacto en la zona lumbar, provocándole lesiones importantes, por ahora no tiene movilidad ni sensibilidad en las piernas. Se espera un diagnostico mas profundo para saber si la bala afectó la medula".

"Se trataría de un ataque por encargo. Las razones serian de tinte sentimental".

"Estuvo en pareja con una mujer, él decidió ponerle punto final a la relación y está entró en una profunda depresión. Los familiares hasta le ofrecieron dinero para que reanudara la relación. Como él se negó, comenzaron a amenazarlo de muerte. Incluso dijeron que iban a contratar a alguien para asesinarlo".

Ayer por orden del fiscal hicieron un allanamiento. Por el momento no hay detenidos pero hay fuertes sospechas contra la familia de la mujer.