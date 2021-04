Martín Barrionuevo sostiene que los números hablan por sí solos. El senador por Corrientes, quien además se encarga de diseñar y difundir estadísticas ligadas a la evolución del Covid-19 en nuestro país, se muestra optimista con la performance de la campaña de vacunación y, como la mayoría de los especialistas, considera que una disminución en la circulación de personas se traduce en una desaceleración del virus.

Alto riesgo epidemiológico

Prácticamente todo el país, si se analiza el promedio de casos de los últimos 14 días, perfora la barrera de los 150 casos cada 100 mil habitantes. La excepción la representan Misiones y Jujuy, aunque ambas provincias tienen una incidencia de 148 y 143, respectivamente.

En Alemania, la Primera Ministra Angela Merkel busca aprobar mayores restricciones. A diferencia de Argentina, el país europeo fijó la barrera del alto riesgo en los 100 casos cada 100 mil habitantes.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, insistió esta mañana en la necesidad de "disminuir la circulación" en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Para Vizzotti, estamos ante un pronunciado aceleramiento de contagios.

Carla Vizzotti: "Argentina está viviendo el peor momento de la pandemia desde el 3 de marzo del año pasado. Es el momento de mayor riesgo"

-¿Cómo entiende usted las restricciones sólo en AMBA cuando el resto de las jurisdicciones provinciales están también lejos del parámetro de 150 casos cada 100 mil habitantes?

Barrionuevo- En mi opinión, las restricciones que se tomaron puntualmente en el AMBA tienen que ver con dos cuestiones: por un lado, es el área más complicada y fue siempre el punto de irradiación del virus a todo el país.

"Por otro, la cuestión política: claramente Rodríguez Larreta demostró desinterés por adoptar restricciones. Entonces, ante esta situación, se adoptó una medida obligatoria para el AMBA no porque sea el criterio buscado sino porque, cuando no fue obligatorio, desde CABA no se acataron las nuevas disposiciones"

Barrionuevo- Por otro lado, creo que lo más lógico es que las distintas jurisdicciones tomen las medidas porque no hay una única realidad nacional como tampoco hay una sola realidad al interior de cada provincia. En la medida que, por supuesto, la especulación política no se mezcle con la realidad epidemiológica para tomar una decisión.

-Se ve el impacto de la vacunación en adultos mayores: ha bajado la participación relativa de este grupo etario entre los fallecidos. Faltan poco más de 2 millones para cubrir, al menos con una dosis, el 85% de las personas mayores de 60 años. ¿El desafío se abre ahora con la inscripción de los adultos restantes y la llegada del Estado a los lugares más recónditos?

Barrionuevo- La vacunación viene avanzando a muy buen ritmo. De hecho, en el país ya tenemos más del 70% de los mayores de 70 años vacunados. Y contamos con las dosis necesarias para vacunar a más del 80% de los mayores de 60 años: es un objetivo que podríamos cumplir en las próximas dos semanas. Esto requiere de dos cosas: primero, de un ritmo de vacunación que ya hemos tenido y que con una provisión de dosis adecuada lo vamos a poder alcanzar. Pero, por otro lado, también requiere de la inscripción por parte de la ciudadanía, la manifestación de la voluntad de vacunarse. Hay rangos etarios, fundamentalmente en los mayores de 80, donde se empieza evidenciar una dificultad en la inscripción, un poco por obstáculos tecnológicos pero también están quienes no quieren vacunarse.

"La cuestión territorial, en las distintas provincias, donde existen pueblos, parajes y población rural, evidentemente va a requerir un mayor esfuerzo por parte del Estado para llegar con las inscripciones y cubrir a la población de riesgo"

El dato positivo

Según el portal de Datos Abiertos del Ministerio de Salud de la Nación, se vacunaron con una dosis un total de 1.047.225 personas pertenecientes al grupo “Salud”. Es decir que más del 90% del personal de salud de la Argentina ya fue vacunado.

De ese número -1.047.225- unas 600.143 personas recibieron ambas dosis: 57,3% del total. Esta actualización corresponde al día 19 de abril.