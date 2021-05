La Administración del presidente Joe Biden ha anunciado este miércoles, nada menos que en la Organización Mundial del Comercio (OMC), que apoyará la suspensión temporal de las patentes de las vacunas contra el Covid-19. El anuncio público, que algunos medios califican de “histórico”, forma parte del enfoque que Biden quiere imprimirle a su gobierno: diferenciarse de su antecesor Donald Trump con políticas destinadas a los trabajadores y una mayor atención a problemas que afectan al grueso de la población.

El incipiente nuevo rol de la Casa Blanca en el tablero internacional, conectado con los problemas globales que la pandemia ha generado, resulta decisivo para el apoyo del reclamo que encabezan Sudáfrica e India. La geopolítica es un tablero de ajedrez.

El hecho se produce al mismo tiempo que Nueva Delhi recuerda a los Estados más desarrollados que nadie estará a salvo de las infecciones y posibles nuevas olas si los recursos para combatir el coronavirus no son distribuidos equitativamente.

La aparición de nuevas variantes, desde países con una situación epidemiológica crítica, amenaza con volver aún más compleja la campaña de inmunización global.

Israel -9 millones de habitantes- tiene casi el 60% de su población vacunada con la pauta completa. La nación de Medio Oriente muestra también la mayor tasa de dosis aplicadas cada 100 mil habitantes: 121. Chile exhibe una aplicación de 76 dosis cada 100 mil/h; Estados Unidos, 74.

El plan Covax, iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, tiene como objetivo garantizar una cuota mínima de dosis a países en vías de desarrollo. Aún no se ha ejecutado como estaba previsto. La cuestión de las patentes, las negociaciones con los laboratorios, y las distintitas capacidades económicas para asegurarse lotes, ha hecho de las vacunas un bien escaso inequitativamente distribuido.

La exención de propiedad intelectual permitiría a países periféricos fabricar las dosis en sus territorios. “Esta es una crisis de salud mundial y las circunstancias extraordinarias de la pandemia de la covid-19 exigen medidas extraordinarias”, ha dicho la representante de Comercio Exterior estadounidense, Katherine Tai.

Lo cierto es que no todas las naciones cuentan con infraestructura, logística y recurso humano para producir, envasar y distribuir grandes lotes. Argentina, como ejemplo: con laboratorios instalados y de buena reputación internacional, sumado a la capacidad de los profesionales argentinos, ha hecho de nuestro país uno de los lugares que las empresas eligen para fabricar sus fórmulas: el pasado martes 4 de mayo, por caso, la embajada de la República Popular China anunció el inicio de las formalidades para producir en esta parte del mundo la vacuna de Sinopharm.

"La Argentina recibe con alegría el respaldo del gobierno de Joe Biden a la suspensión de las patentes de las vacunas contra el Covid", escribió el canciller Felipe Solá en su cuenta en Twitter.

La región

Un caso que llama la atención es el de nuestro vecino Chile. Con la mitad de la población de la Argentina, el país trasandino tiene el 36% de habitantes cubiertos con ambas dosis. Todos los datos son recopilados y ofrecidos on-line por Our World in Data, dependiente de la Universidad de Oxford.

Uruguay, con un territorio y una población similar a provincias de la región pampeana, avanza con su campaña y, con los datos actualizados al 4 de mayo, tiene el 34% de su habitantes vacunados con una dosis.

Con el parte de este miércoles, el ministerio de Salud de la Nación publicó los números del Plan de Vacunación COVID-19. 8.533.232 dosis administradas: 7.364.147 de argentinos y argentinas inoculados con la primera dosis; 1.169.085 con el esquema completo.

Avanza la vacunación en Córdoba

En el provincia de Córdoba se vacunaron este miércoles 33.137 personas. 20.479 corresponden a primeras dosis y 12.658 al segundo componente.

Hasta la fecha se aplicaron en el territorio provincial 729.368 vacunas: 597.181 corresponden a primeras dosis. 132.187 personas completaron el esquema de inmunización con la segunda dosis.

Fuentes Our World In Data via Universidad de Oxford / Ministerio de Salud de la Nación / Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba