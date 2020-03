La pandemia del coronavirus ha golpeado a distintas ciudades de todo el mundo. Ciudades donde también viven argentinos.

Algunos de ellos contaron su experiencia particular sobre cómo afecta esta crisis en sus lugares de residencia.

Ileana Schindler es una argentina que vive en Washington.

En comunicación con Canal 10 contó que la situación allí "es parecida al resto del mundo. Pero aquí vivimos la diferencia de opinión entre el Gobierno federal y los gobiernos de cada estado. Cada Gobernador trata de alinear las necesidades de salud, de transporte, y las económicas de su estado".

En las grandes ciudades como en Washington y Nueva York, detalló, se ve un avance mas veloz de la enfermedad, a diferencia de otras ciudades con menos población.

Schindler informó que los ciudadanos cuentan con el abastecimiento necesario de alimentos, frescos y no perecederos. "No hay desabastecimiento. No ha habido subas de precios. El desabastecimiento que se detecta es en alcohol en gel y de papel higiénico", explicó.

El lunes 16 fue la fecha en la que se decidió el cierre de las escuelas y que el trabajo desde cada uno de los hogares, sea obligatorio, contó.

"Está permitido moverse, ir a pasear pero la gente lo está haciendo muy poco y no se está juntando en grupos. Hay una conciencia muy fuerte de no estar afuera por el riesgo de contagio y propagación de la enfermedad", dijo.

Otros de los casos es el de Hernán David Pra, un médico argentino que se formó en Córdoba y vive en Palma de Mallorca, España.

“Los sistemas sanitarios de España e Italia están colapsados. Es muy triste la situación que se vive aquí”, manifestó y dijo que coincide con quienes dicen que "este es un virus se mata con la solidaridad".

Es por ello que, explicó que "el quedarte en casa es lo mas importante, como extremar las medidas de precaución para no contagiarte".

Señaló que la velocidad con la que se contagia el virus imposibilita que cualquier sistema de salud pueda dar abasto. Se abren tiendas de campañas porque los hospitales están saturados.

"Acá hay pacientes que están entubados 28 días y sus familiares no se pueden despedir. Muchos de ellos mueren. Esto no es una mentira, no es una broma. Esto está sucediendo."

Marcos Darbyshire, es un músico que reside en Amberes, Bélgica.

Contó que se encontraba en Ginebra trabajando para una ópera con producción internacional y logró tomar un vuelo hacia Bélgica horas antes de que se decretara el cierre de fronteras en ese país.

Hace dos semanas, dijo, sólo están abiertos los supermercados y las farmacias y no se permite la libre circulación de las personas.

Sí está permitido, ejemplificó, salir a correr individualmente, siempre que se mantenga la distancia con otras personas.

A diferencia con otras ciudades y países, en Amberes no hay policías en las calles para control, salvo excepciones.

En Holanda, la curva de los contagios, sigue en ascenso.

Alma Vissani, es una odontóloga oriunda de Alta Gracia que reside en Costa Rica.

La joven explicó que tenía planificado un viaje a Argentina para mediados de marzo pero con la declaración de la pandemia del coronavirus decidió postergarlo.

En estos momentos, informó, toma los recaudos señalados por el gobierno argentino porque, hasta ahora, en Costa Rica las medidas no son muy estrictas.

Restaurantes, hostels, campings que congregan a muchas personas, decidieron cerrar por su cuenta.

En las últimas horas el gobierno nacional decretó el cierre de las playas recomendando la cuarentena obligatoria.