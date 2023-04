Este lunes, comienza el tercer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Puente 12” en la ciudad de Buenos Aires.

El Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires juzgará a cuatro exmiembros de la División Cuatrerismo de la Policía Bonaerense y dos ex oficiales del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército por delitos cometidos entre 1974 y 1977 que tuvieron como víctimas a 185 personas, 12 de ellas oriundas de Córdoba.

La audiencia inicia a las 9.30. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante en este juicio y realiza también el acompañamiento de sobrevivientes y familiares a través de la Coordinación de Asistencia a Testigos Víctimas.

De los seis imputados, tres serán juzgados por primera vez por crímenes de lesa humanidad. Se trata de Walter Minod, quien fue jefe de Personal y jefe de Logística del Batallón 601, y de los expolicías bonaerenses de la División Cuatrerismo Enrique Gauna y Néstor Ciaramella.

Los otros acusados son los ex policías Carlos Tarantino y Ángel Salerno y Enrique Del Pino, exteniente primero del Batallón 601, quienes ya tienen sentencias previas.

“Puente 12”, denominado también como “Protobanco”, “Cuatrerismo” o “Brigada de Güemes”, funcionó en la División Cuatrerismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Estaba ubicado en Camino de Cintura y Autopista Riccheri, en el partido de La Matanza, y dependía del Primer Cuerpo del Ejército.

Este es el tercer juicio por crímenes ocurridos en ese centro de detención. En 2018, el TOF 6 condenó a prisión perpetua al ex jefe de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, y al ex jefe del Área Militar 112, Federico Antonio Minicucci, y otros tres ex policías bonaerenses recibieron penas de 6 a 8 años de prisión.

El Tribunal absolvió a cuatro ex policías, de los cuales tres fueron luego condenados por la Cámara Federal de Casación Penal: José Félix Madrid, Tarantino y Salerno.

El segundo juicio fue en 2021 y tuvo como único imputado a Carlos Antonio Españadero, alias "Mayor Peña" o "Mayor Peirano", personal civil de inteligencia del Batallón 601 del Ejército.

Españadero fue condenado a 16 años de prisión como coautor de privaciones ilegales de la libertad, tormentos, abuso deshonesto y coacción contra 17 personas, algunas de ellas niñas, niños y adolescentes del entorno familiar de Roberto Santucho, dirigente del PRT-ERP.

Los cordobeses

Alguna de las víctimas oriundas de Córdoba son:

Ricardo Elias Abdón

Juan Eliseo Ledesma

Sebastian María Llorens

Diana Miryam Triay de Llorens

Alicia Raquel D'Ambra

Elvira Garaicoechea de Otaegui

María Inés Margarita Assales de Renedo

Jorge Marcelo Scelso

Oscar Alberto Borobia

Juana M. Del Valle Arzani de Capella