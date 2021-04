El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, aseguró este lunes que "si hay un rebrote de casos de coronavirus, será necesario tomar medidas sociales adicionales", al referirse a planes como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).

“Si la situación se complica y hay un rebrote, vamos a tomar medidas excepcionales y adicionales a las que ya venimos tomando desde el año pasado”, afirmó Arroyo en diálogo con El Destape Radio.

Sin cierres extremos

Sin embargo, Arroyo aclaró que "la lógica de cierres este año es distinta a la del pasado", y no será tan extrema.

“E 2020 hubo que cerrar todo para tener los respiradores y las camas de terapia intensiva que no se tenían. Este año los tenemos y entonces la idea es un cierre más localizado. Si una maestra tiene Covid, se cierra el aula; no la escuela. Si en una fábrica hay casos, se cierra la fábrica, pero no todo el sector productivo”, explicó el ministro.

Arroyo explicó que su ministerio se adaptará a las necesidades en función a lo que dicte la cartera sanitaria, pudiendo sumar "políticas sociales focalizadas para acompañar”.

En esa línea, advirtió que “la Tarjeta Alimentar aumentó su monto un 50% en febrero” y que se mantendrá en el tiempo.

