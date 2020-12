Juan Pablo Caeiro - AM 580 / Pensavalle Informa by cba24n.com.ar

El jefe de Infectología del Hospital Privado y asesor del COE, Juan Pablo Caeiro, se mostró preocupado por el relajamiento social en materia de cuidados para evitar contagios de coronavirus y afirmó que "estamos entrando en una zona critica".

A pesar de la aparición de la vacuna, aseguró no creer que "en os próximos seis meses estemos fuera de peligro" y abogó por los controles y cuidados por parte de la población.

En ese sentido, sostuvo que "hay que tomar previsiones y reforzar las prevenciones" ante algunos indicadores que comienzan a mostrar nuevamente un aumento en los contagios diarios.

En diálogo con "Pensavalle Informa", por radio Universidad, el reconocido médico expresó en referencia a la situación, que "ojalá que sea controlable, si hay un poquito de aumento de casos tenemos que actuar rápidamente para evitar" una segunda ola.

No obstante, dijo que "no creo que nosotros estemos exentos de eso" y pidió "seguir usando barbijo", al tiempo que reconoció que "hay relajamiento, la gente piensa que esto ya pasó, pero esto no ha pasado".

Finalmente, Caeiro abogó por "hacer un esfuerzo para proteger a los más vulnerables" durante las reuniones familiares en las fiestas de fin de año.

"Hay que estar muy atentos, estamos entrando en una zona crítica, a pesar de que el clima nos favorece, en la época de turismo va a ser muy importante seguir haciendo todo lo que estamos haciendo y probablemente un poco más", concluyó.