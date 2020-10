El ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, encabezó este martes un encuentro con sus pares provinciales para definir cuáles serán los pasos a seguir en el objetivo del regreso a las clases presenciales en los diferentes distritos del país, algo que está muy lejos de suceder, al menos en Córdoba.

“Tenemos que aprender a convivir con el Covid. No hace falta una vacuna para volver a las clases", dijo el lunes Trotta en declaraciones a la prensa, aunque según confiaron fuentes cercanas al Ministro, se malinterpretaron sus dichos. Lo de este martes fue un encuentro para conocer las realidades de las provincias, pero que no arrojó ninguna definición en concreto.

# Trotta: "No hace falta la vacuna para volver a clases"

De la reunión participó el ministro de Educación de Córdoba, Walter Grahovac, aunque desde la cartera educativa provincial adelantaron que por el momento no habrá declaraciones respecto de lo que se discutió en el cónclave.

# "No están dadas las condiciones para tener a los chicos seguros en las escuelas"

En tanto desde la Unión de Educadores de Córdoba (UEPC), el titular del gremio, Juan Monserrat, rechazó los dichos del ministro Trotta y aseguró que en Córdoba no se debería volver a las aulas.

"Esta semana fue muy duro en cuestiones sanitarias y me parece que lo más sensato no es coincidir con las declaraciones de Trotta. No están dadas las condiciones para tener a los chicos seguros en las escuelas. Si tuviese un hijo en edad escolar yo no lo mando”, indicó Monserrat.

Por su parte, en la misma línea que el ministro Trotta, Sergio Massa dijo ayer que “sexto grado y sexto año de todo el país deberían volver ya a clases. Se debe armar un protocolo aprovechando los espacios de una escuela de muchos alumnos. Si se aborda solo a un grupo para que terminen y puedan cerrar bien su ciclo, no debería ser un problema”, consideró Massa.

# Massa planteó la vuelta a las aulas para los últimos años de primaria y secundaria