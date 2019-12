La Justicia de Tierra del Fuego autorizó a una persona a cambiarse el nombre e inscribirse en el Documento Nacional de Identidad (DNI) como sexo “no binario-igualitario”.

Shanick Lucián Sosa Battisti, de 25 años, que no se considera ni mujer ni varón, presentó un amparo para lograr su objetivo, gracias a la Ley de Identidad de Género, aprobada en 2012 y con el apoyo de la Red Diversa Positiva y el colectivo Transderechos.

Se trata del primer fallo de este tipo en esa provincia y uno de los primeros a nivel nacional. El primero fue en el 2018 en la provincia de Mendoza.

En diálogo con el Diario del Fin del Mundo, Shanick sostuvo que no puede percibirse ni pensarse "dentro de lo que las estructuras sociales han denominado como hombre o mujer”.

“Desde hace más de diez años me siento diferente a la mayoría de las personas. No me considero ni varón ni mujer. Y estuve todo este tiempo buscando un significado a eso que sentía. Tuve dudas, me deprimí. Hasta que encontré a gente que le pasaba lo mismo y con ellos encontré la fuerza para hacer este reclamo”, explicó.

Además contó a La Nación: "Estoy muy feliz por la movida, agradecida al juez por haberme dado esta libertad, ahora y estoy muy libre, más que felicidad y alegría no puedo tener".

Por otra parte, la medida judicial también alcanza al hijo de Sosa Battisti, dado que el juez ordena la rectificación del acta de nacimiento del niño de 7 años para que reemplace el nombre de su madre por el actual. Aún no está definido cómo el Registro Civil de Ushuaia llevará adelante la medida judicial para lo cual tiene un plazo de cinco días hábiles o si existe la posibilidad que el Registro Civil apele la medida.