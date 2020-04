El personal de salud está viviendo momentos duros. Están en la primera línea de combate frente a un "enemigo invisible", como dijo el Presidente de la Nación, y en Bahía Blanca hay una historia de reconocimiento. La dueña del departamento donde vive la enfermera Mayra Berón decidió no cobrarle el alquiler por dos meses, en forma de agradecimiento por el trabajo que está haciendo a la sociedad.

"No me esperaba un gesto de alguien solamente por mi profesión, porque consideramos que es nuestro trabajo y no queda otra más que estar en la trinchera", dijo la profesional sanitaria, quien desde hace dos años se desempeña en el hospital. Tiene 32 años y hace su tarea en la parte pediátrica del Hospital Municipal Leónidas Lucero y alquila un departamento en la zona céntrica de esa ciudad.

Según trascendió, la dueña de la propiedad es Mercedes Fonseca y vive en la ciudad de Buenos Aires. La mujer le escribió por WhatsApp a Mayra para reconocerla por lo que hacía. "Esta señora nunca me vio en su vida, no me conoce, confió en mí porque yo le alquilé por medio de su cuñado, que es amigo mío", agregó la enfermera.

Fue la misma Mayra quien publicó la noticia en su Facebook personal, donde le agradeció a la dueña. "Porque no solo hay que publicar cosas desagradables. Mercedes es la dueña del Departamento que alquilo en Bahía Blanca, Mechita Fonseca hoy tuvo este gesto conmigo sabiendo que soy enfermera, gracias por tan lindo regalo para conmigo y ojalá existan más personas como ella! hoy no nos llevamos nada al cajon.. más que lindos gestos como estos".

Mayra también se refirió a la discriminación que sufre personal de la salud: "Ya con este gesto la gente tiene que saber que hay personas así, porque la verdad que hasta ahora hemos recibido golpes y discriminación".

Además contó que hay colegas que tienen feas experiencias en transportes públicos: "Cuando uno sube al colectivo el chofer tiene que decir que hay personal de salud y en muchos casos la gente se ha bajado".