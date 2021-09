El Gobierno Nacional anunció este martes varias medidas de flexibilización de la pandemia que regirán a partir del 1 de octubre. Una de las más destacadas es la no obligatoriedad del uso del barbijo al aire libre siempre y cuando se circula solo o en burbuja.

Por el momento, el Gobierno de Córdoba afirmó que el Comité Asesor Científico y la autoridad sanitaria provincial definirán si acatan o no las medidas de la Nación. Río Negro, Jujuy, Salta y Mendoza anunciaron lo mismo.

Expertos en la materia opinaron sobre la medida.

Miguel Díaz, director del Hospital Rawson

Miguel Díaz, director del Hospital Rawson e integrante del Comité Asesor, afirmó en Pensavalle Informa por Radio Universidad que seguirá recomendado el uso del barbijo en cualquier actividad.

"El tema del barbijo ameritó mucha difusión y educación. Necesitó cambios de conductas consistentes como también el distanciamiento y el lavado de mano", agregó.

Para el médico, "no hay un horizonte cercano para decir que la pandemia ha finalizado".

Díaz resaltó su postura y dijo: "países como Israel o algunos estados en Norteamérica flexibilizaron estas medidas y tuvieron que dar marcha atrás. Volver a imponer una medida es muy difícil".

Andrés Peñaloza, presidente de la Sociedad de Terapia Intensiva (SATI) Córdoba

En la misma línea, Andres Peñaloza, presidente de la Sociedad de Terapia Intensiva (SATI) Córdoba, afirmó en Radio Universidad: "el uso del barbijo es un elemento pilar para evitar la contagiosisdad y más en un estado de pandemia que no se ha levantado a nivel internacional".

"No hay experiencia en el mundo de que esto vaya a dar buenos resultados", agregó.

El médico también destacó que "dar marcha atrás" a la flexibilización del barbijo es complicado.

Además, remarcó que según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el distanciamiento de 1,5 metros es con el uso del barbijo. De esta manera, agregó, es inaplicable mantener un distanciamiento sin barbijo en el exterior.

Rodrigo Quiroga, bioinformático e investigador del CONICET

"El contexto actual es muy bueno en cuanto a la cantidad de contagios que es tan baja para tomar estas medidas", afirmó Quiroga a Pensavalle Informa.

Sin embargo, agregó: "es probable que en un mes volvamos a tener incremento de casos".

Quiroga advirtió que el anuncio de la ministra de Salud Carla Vizzotti puede malinterpretarse y generar que el barbijo no se use en situaciones de alto riesgo de contagio.

"Acá no se dijo que no se van a utilizar más los barbijos, sino que cuando sea puertas afuera y estemos solos puede no utilizarse, lo cuál es bastante lógico,pero hay que tener cuidado en no dar el mensaje de que la pandemia ha terminado", agregó.

Jorge Aliaga, investigador del CONICET

El físico afirmó: "las medidas se ven como muy razonables por la baja tan pronunciada de casos, apoyada fundamentalmente en el avance de la vacunación".

Y explicó: "el barbijo cumple dos funciones principales: primero frenar a modo de barrera las gotas grandes de saliva y si estamos muy cerca, sirve para filtrar las gotas muy pequeñas, aún cuando uno esté al aire libre".

"La norma respecto del uso del barbijo en realidad es de sentido común y de algún modo ya se aplicaba. Es bajísima la probabilidad de contagios si uno está solo y al aire libre, por eso la recomendación es que se utilice en lugares cerrados y en cercanía de personas, aún en lugares abiertos", aconsejó.