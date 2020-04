El conflicto del transporte interurbano en Córdoba a través de su gremio AOITA continua, llegando al día 17 de paro que se extenderá por tiempo indeterminado.

Desde el sector reclaman el pago de la totalidad de los haberes del mes de marzo, al considerar que sólo fueron 10 días los que no se trabajó y que las empresas continúan recibiendo los subsidios de la Nación.

Gabriel Bermudez, Subsecretario del Transporte Automotor de la Nación que conoce ala realidad del sector local, dialogó con Radio Universidad y remarcó la necesidad de establecer un "diálogo" entre las partes.

"La pandemia ha impacto más en el interurbano. El transporte urbano y el interurbano están funcionando de la misma manera, pero al suspenderse la larga distancia, hay un sector que no recauda", expresó.

El funcionario cordobés adelantó que la Nación prorrogará por 120 días el convenio de asistencia del fondo compensador dispuesto para el interior del país.

"Lo ha dispuesto el Ministro Meoni, para pensar en el restablecimiento del transporte en el futuro", sostuvo.

En caso que la pandemia no se controle en el corto plazo, manifestó que continuaba la intención de triplicar los montos que se percibían hasta el 2019, en base a recorridos, kilómetros. "A la mitad de marzo ya el sistema funcionaba de manera no habitual, así que no tenemos datos, por eso se prorrogó. La idea es que este fondo esté todo el año".

Por último remarcó el impacto de la pandemia en todo el país: "Ningún sector de la economía esta funcionando con normalidad”.