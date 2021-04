Bernardo Stamateas, el reconocido doctor en psicología, dialogó con Canal 10 sobre los temores de la venida de la segunda ola del Covid-19 más aun con las nuevas variantes del virus.

"Principalmente las emociones que sentimos son la ansiedad, la emoción y la angustia. Es normal sentirnos mal, frente a la incertidumbre. El cerebro la única tarea que tiene es la supervivencia, ver que no haya un peligro", explica el doctor.

"Cuando percibimos un peligro estamos en alerta, en ansiedad, en hiperalerta. Esta ansiedad constante nos puede enferman".

¿Qué hacer para manejar la ansiedad?

De acuerdo al especialista, esa ansiedad hay que "gastarla". "Nos curamos hablando, lo que la boca calla el cuerpo lo habla, el cuerpo dice lo que la boca se calló".

Otra de las maneras es escribir, "volver al diario intimo", dedicarle 10 o 15 minutos, a escribir cualquier cosa, para sacar.

El ejercicio también es una válvula saludable, caminar, saltar, bailar. Las actividades lúdicas son importantes como hobbies, ver una película, charlar.

Lo importante es no estar todo el día con el coronavirus, porque un tema omnipresente se vuelve omnipotente.

Las consecuencias de la pandemia

Hay un aumento de violencia. Detrás de ella hay angustia que no se puede expresar ni decir, a más agresión más frustración.

La ansiedad es sin duda otra de las principales secuelas de la pandemia. Las preguntas hipotéticas catastróficas tales cómo "¿me va a ir mal, ¿esto no va a parar?, ¿la vacuna me va a matar?" a lo que sigue respuestas catastróficas. Esto lleva a vivir rápido, a no poder dormir, a vivir irritables, hiperactivados.

Por último las crisis de pareja. En la pandemia recibimos una "lupa" se han magnificado muchas cosas, estar 24/7 no es fácil para estar con la pareja. Hay mucho miedo, mucha intolerancia y esa magnificación ha traído crisis de pareja.

La negación de la realidad sanitaria, incluso de la existencia o contagio del virus.