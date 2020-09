Con condiciones meteorológicas que complican la situación general, se desarrollan cuatro focos de incendio en Córdoba.

Desde la base de operaciones montada en San Antonio de Arredondo, el director de Defensa Civil provincial, Diego Concha, hizo un relato del foco que inició en el barrio Sol y Río de Villa Carlos Paz el lunes: "Se trabajó y se pudo contener sobre las viviendas, pero el fuego coronó uno de los cerros y avanzó hacia San Antonio de Arredondo. Ha coronado también al departamento Santa María", explicó.

Además, agregó que con base en Alta Gracia trabajan bomberos en Calamuchita, en el sector de Punta del Agua y Las Juanitas. " La ruta provincial E-34 está siendo evaluada permanentemente porque hay mucho humo en el lugar. Hasta el momento no fue necesaria cortarla, pero el fuego va con intensidad hacia esa zona y hacia Las Jarillas. Se está evaluando, viendo los domicilios, por si hay algún riesgo de que en la tarde el fuego baje hacia ese sector. Los aviones hidrantes y un helicóptero trabajan en el sector y 150 bomberos, pero no es el único incendio que hay en Córdoba a esta hora", con focos activos en zonas serranas de Carlos Paz, Unquillo, Los Morteritos y Cuchi Corral.

Foco de Villa Carlos Paz

En relación con el incendio en Villa Carlos Paz, donde el fuego se trasladó hacia San Antonio de Arredondo, el funcionario indicó: "En cada una de esas quebradas, que es una zona de muchísimo monte, atrás del noviciado franciscano y las hermanas benedictinas hacia el sureste, tenemos bomberos trabajando. Donde aplican los aviones es porque hay bomberos abajo".

Por el esfuerzo que realizan los bomberos para ingresar al sector, hubo siete infantes con quemaduras y esguinces de tobillo. Concha afirmó que los bomberos llegan al lugar caminando, sin puntos de acceso sencillo. "Hay que entrar por quebradas muy pronunciadas, donde se pone en riesgo la integridad física, pero hay un buen número de bomberos trabajando, por eso es que los aviones hidrantes hacen la descarga donde Bomberos le está pidiendo", apuntó.

Unquillo

Respecto del foco en ese sector de Sierras Chicas, el director de Defensa Civil dijo que se sigue trabajando en Unquillo, Capilla de Buffo y Los Chañaritos. "Tenemos 120 bomberos trabajando en ese lugar con el apoyo de aviones hidrantes", indicó.

Cuchi Corral - La Cumbre - Villa Giardino

"Otro foco complicado a esta hora es el que comenzó al oeste de la ruta nacional 38, próximo a Cuchi Corral, en La Cumbre. La cabeza del incendio está en Villa Giardino, en la zona de Los Quimbaletes, donde hay cuatro aviones hidrantes trabajando. Tuvieron que dejar de operar desde la pista del aeroclub de La Cumbre porque el fuego ingresó adentro de la pista y tuvieron que irse a operar desde el aeródromo La Mezquita. Ahí tenemos 16 dotaciones de bomberos trabajando", explicó.

Traslasierra

Además, la Federación Bomberos Voluntarios de Córdoba informó de un incendio en el paraje Los Morteritos, en una zona cercana a Panaholma, en jurisdicción de Mina Clavero.

En el lugar trabajan dotaciones de La Paz, San Javier, Las Tapias, Las Rosas, Los Hornillos, Salsacate, Villa Dolores y Los Morteritos, que totalizan unos 30 bomberos, con 2 unidades pesadas y 5 unidades livianas.

Condiciones desfavorables

Mientras, el viento norte, con ráfagas de 40 kilómetros por hora, lleva al fuego hacia el sur. El bajo porcentaje de humedad y la temperatura en ascenso tampoco colaboran al esquema. "En Córdoba no tenemos lluvias importantes desde hace cuatro meses y medio", remarcó el titular de Defensa Civil.

"En el incendio anterior, que estuvo en el departamento Ischilín, cruzó a Punilla y una parte a Sierras Chicas y Colón; en algunos lugares caía aguanieve o nevaba. En algún lugar llovió, pero muy poquitos milímetros, pero en la zona del incendio no tuvimos esa ayuda que es importante. Estamos preocupados por el tiempo que hace que no llueve y la gran sequía que hay", expresó.

Más tarde, apuntó que se espera el ingreso de humedad para el viernes, aunque advirtió que hace varias semanas no ocurre. "Cuando tengamos certezas de que va a llover, pero no solamente una llovizna leve, acá hace falta que llueva no menos de 20 milímetros para que realmente pueda entrar una humedad importante y todo el material combustible se moje, porque si no vamos a seguir hasta diciembre complicados en Córdoba".

"En los incendios anteriores hubo siete personas detenidas. Con respecto a este incendio que comenzó el lunes en Carlos Paz, los vecinos de Sol y Río mencionaban que habían bajado del cerro tres menores, dos de doce años y uno de catorce. Está la fiscalía de Carlos Paz trabajando, la Policía también, pero muchas veces está la mano del hombre. Todos tenemos que ser responsables, porque un incendio que se sale de control pone en riesgo la vida y los bienes de la comunidad y las instituciones que trabajan a la hora de combatir un incendio forestal", concluyó.