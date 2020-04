El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital St. Thomas, en Londres, donde se encuentra internado luego de haber dado positivo de coronavirus.

Según informa Downing Street, el premier ingresó el domingo al centro de salud por un control de rutina.

Sin embargo su estado empeoró en las ultimas horas. Tiene 55 años de edad.

Johnson había publicado un tuet intentando llevar tranquilidad a los británicos.

"Anoche, siguiendo el consejo de mi médico, fui al hospital para algunos test de rutina, ya que todavía estoy experimentando síntomas de coronavirus. Estoy de buen humor y me mantengo en contacto con mi equipo, mientras trabajamos juntos para combatir este virus y mantener a todos a salvo", escribió antes de ser trasladado a cuidados intensivos.

Carrie Symonds, su novia de 32 años que además está embarazada, también anunció que está contagiada, pero contó en redes sociales "que se está recuperando y que se siente más fuerte".

Ayer Inglaterra tuvo otro récord diario de personas muertas a manos del coronavirus con más de 600 fallecidos sumando un total de 4.934.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.