Un represor argentino que estaba prófugo, acusado de crímenes de lesa humanidad, fue detenido en Río de Janeiro, Brasil.

Se trata del ex marino Gonzálo Sánchez, conocido como "Chispa", quien fue detenido en la tarde del lunes por la Policía Federal brasileña en la ciudad de Paraty, en la región sur del estado de Río de Janeiro, por una orden de captura del Supremo Tribunal Federal de Brasil, para extraditarlo a la Argentina.

Sánchez está imputado por haber participado del grupos de tareas de la Escuela Superior Mecánica de la Armada (ESMA) que secuestró al escritor y periodista Rodolfo Walsh en la dictadura civico militar (1976-1983).

Al ex oficial de Prefectura se le imputaron además delitos como secuestros, asesinatos, desapariciones y torturas contemplados en la Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad de la ONU. Los juicios por asesinatos prescribieron ya que Brasil no suscribe a esa convención y hasta ahora no habían aceptado la extradición.

Finalmente, el Supremo Tribunal brasileño hizo ahora lugar a la deportación, con tres votos a favor y dos en contra. En esta ocasión, se apoyaron en el delito de secuestro, que para la justicia del país vecino se sigue cometiendo.