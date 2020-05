Localidades de Buenos Aires, Río Negro y Chubut decidieron dar marcha atrás a la flexibilización del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

En Buenos Aires, Chascomús, Baradero y Castelli fueron los municipios que tomaron la decisión.

"A partir de hoy quedan suspendidas hasta nuevo aviso todas las salidas recreativas, para restringir la circulación de personas", informó la Municipalidad de Castelli. Aunque la localidad no tiene casos confirmados, el intendente Francisco Echarren manifestó: "Hemos observado que muchos vecinos no han respetado las normas y no vamos a poner en riesgo nuestra salud en el mayor pico de circulación del virus".

Por otro lado, Baradero y Chascomús retrotrajeron la medida al detectar casos de COVID-19. La primera localidad detectó los primeros tres casos este miércoles. "El equipo de salud ya está en la búsqueda de los contactos estrechos que tuvieron las personas de Baradero que dieron positivo", explicó Esteban Sanzio, intendente de la localidad.

Por su parte, la Muncipalidad de Chascomús comunicó: "En virtud de la preocupante situación que se ha presentado con la confirmación en la noche de este sábado de tres casos de coronavirus, elevando a 5 la cantidad de casos positivos y tres que esperan resultados en las próximas horas, este municipio resolvió retrotraer en cuanto a las medidas de aperturas y suspender las caminatas saludables".

La localidad rionegrina de Ingeniero Jacobacci detectó este sábado dos casos de coronavirus: una mujer del asilo de ancianos San José y un joven de 18 años.

El intendente Carlos Toro decidió suspender la actividad minera, la obra pública y privada y limitar la actividad comercial, volviendo a la fase 1 con las medidas preventivas.

"Solo se permitirá la apertura de locales comerciales que expenden alimentos y las únicas dos farmacias con las que cuenta la localidad", aclaró.

La noticia de Ingeniero Jacobacci repercutió en Gastre, Chubut.

"Volvimos a fojas 0 con la cuarentena tras conocerse dos casos en la localidad de Jacobacci que está a 140 kilómetros (al norte) y ante el rumor de que uno de los afectados pasó por nuestro pueblo", expresó el intendente Genaro Pérez.

La localidad cuenta con 800 habitantes y no están obligados a realizar el aislamiento. No obstante, ante el rumor, el intendente declaró a Télam: "No podemos correr el riesgo y prefiero pecar de precavido".