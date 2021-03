La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, llegó a la provincia de Formosa, a raíz de la represión policial que se vivió allí tras las protestas en contra de volver a Fase 1 de la cuarentena debido a la cantidad de casos registrados en ese territorio.

El pasado viernes 5, Bullrich, y el diputado nacional Waldo Wolff anunciaron que viajarían a la provincia norteña para reclamarle presencialmente al gobernador Gildo Insfrán que detenga la violencia institucional.

Recordemos que Alberto Fernández dijo que “Nos preocupa la violencia institucional" y el Presidente expresó su malestar por la represión en Formosa

Asimismo, Sabina Frederic, la actual ministra de Seguridad señaló que: "Hay un ensañamiento con el gobernador de Formosa Gildo Insfrán" y agregó que “de todos modos repudia la represión de los últimos días.”

"El domingo junto al diputado Wolff Waldo vamos a viajar a Formosa, para acompañar el reclamo de los formoseños que quieren trabajar. Hace un año viven encerrados. Insfrán es el modelo de tirano que avala el Presidente. Vamos a apoyarlos en esta lucha por los DDHH y el trabajo", anunció Bullrich en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Wolff declaró en TN que estaban esperando el comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos: “Ellos justifican la represión, es una bofetada al concepto republicano", sostuvo.

A la comitiva del PRO se sumó también el diputado nacional radical por Formosa, Ricardo Bruylle, que se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires para participar de la asamblea legislativa, y volvió a su provincia junto con Wolff y Bullrich. "Hay que bajar los decibeles. Formosa no es el modelo para la Argentina porque estoy seguro que el PJ está enamorado del modelo de Formosa", señaló en declaraciones radiales.

Mientras tanto, durante el sábado se dieron nuevas manifestaciones frente a la Gobernación de Formosa con el objetivo de reforzar el reclamo contra la decisión provincial de regresar a una cuarentena estricta, bajo la consigna “Formosa libre”.

"Llegamos al país de Formosa. Como si no quedara en Argentina, para poder entrar tuvimos que hacer un trámite de control migratorio interno que contradice a la Constitución Nacional. Para el feudo de Insfrán somos extranjeros en nuestra propia Patria", recriminó la dirigente macrista en Twitter.

"Arrancamos acá la gira por la libertad", anunció poco antes la presidenta del PRO en un video que grabó desde el aeropuerto de Chaco y que publicó en sus redes sociales.

"No es una decisión ideológica, no es una decisión electoral, no es una decisión cómoda. Es una decisión necesaria y sanitaria", había justificado el ministro de Gobierno formoseño, Jorge Abel González, sobre los motivos de la medida de profundización del aislamiento social.

Por su parte, Buryaile, quien fue ministro de Agroindustria en el Gobierno de Mauricio Macri, pidió "llamar al gobierno de Insfrán a la calma y no a la violencia porque después se lamenta eso".