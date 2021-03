El ministro de Ambiente Juan Cabandié, aseguró este viernes que es muy importante contar con una ley de bosques nativos en la Argentina, ya que "si seguimos con esta tasa de deforestación, en 70 años nos quedaremos sin bosques".

En esa línea, el ministro digo que no tener tipificado en el Código Penal el delito ambiental "es una vergüenza como Nación".

Las declaraciones de Cabandié se dieron en medio de la inauguración del periodo anual de asambleas ordinarias del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), durante un acto realizado en el Museo del Bicentenario en el que se eligieron a las autoridades que representarán al Consejo durante el año en curso.

"Uno de los temas principales para este año es trabajar sobre la mejora de la ley de bosques nativos. Creo que necesitamos imperiosamente modificar la ley de bosques nativos porque lo que vivimos el año pasado fue muy fuerte", advirtió Cabandié.

El funcionario se mostró muy preocupado porque el año pasado “se han arrasado 400 mil hectáreas de bosques; 300 mil por incendios forestales y 100 mil por deforestación".

"Que aún no tengamos tipificado en el código penal el delito ambiental, a mí me avergüenza como Nación”. Estamos en un buen momento para mejorar esa ley", aseguró Cabandié y agregó que la tasa de deforestación en Argentina “aún no bajó lo suficiente y sigue siendo muy alta”

Durante la Asamblea Ordinaria 97, resultaron reelectos en sus cargos Santiago Azulay, secretario de Ambiente de La Rioja, como presidente y Dina Migani, secretaria de Ambiente de Río Negro, como vicepresidenta del Consejo.

Fuente: www.telam.com.ar