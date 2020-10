Una caravana interminable de vehículos vestidos con banderas armenias, de Artzaj y Argentina, fueron desde el corazón de la comunidad armenia en Barrio Pueyrredon, desde la puerta de la Iglesia Armenia, hasta el Pabellon Argentina, donde se entonaron los himnos, y la Presidenta de la Colectividad Armenia de Córdoba, Lilian Balian Merdinian, junto a los jóvenes, a través de Agop Toutouchian, expresaron la voz que busca la Paz.

Días pasados, la Cancillería de Argentina emitió un comunicado manifestando su “gran preocupación por los enfrentamientos entre Armenia y Azerbaiyán” el 27 de septiembre. Además, transmitió las condolencias a las familias de las víctimas.

“La Argentina convoca a Armenia y Azerbaiyán, dos países amigos, al inmediato cese de las hostilidades y a la reanudación de negociaciones efectivas bajo los auspicios del Grupo de Minsk de la OSCE, con el objetivo de alcanzar una resolución pacífica del conflicto en el marco del derecho internacional”, señaló el comunicado.

El reclamo de paz en la región que hoy está viviendo una guerra donde desde el 27 de septiembre, el ejército de Azerbaiyán, con el apoyo de Turquía, está bombardeando y atacando a gran escala Artsaj (Nagorno Karabaj), que cuenta con un 95% de población armenia se viene manifestando en diferentes lugares del mundo y este domingo tuvo lugar en Córdoba con la participación de cientos de personas que marcharon por la ciudad.

Respecto del conflicto bélico, este territorio, que perteneció históricamente a Armenia desde hace miles de años, y que hoy pretenden usurpar, está siendo invadido, provocando, hasta el momento, cientos de víctimas civiles, entre ellas mujeres y niños.

En las últimas horas se supo de ataques a Centros de Salud, Escuelas, Edificios de la Capital Stepanakert.

Además de drones que permanentemente están sobrevolando, Artzaj y la capital de Armenia.

Nuestra colega de Radio Universidad Paola Caradaghian nos relató que “El acto fue sumamente emotivo, donde muchos descendientes que expresaban con un nudo en la garganta, la impotencia por la situación que volvemos a atravesar, en tanto armenios recién llegados como inmigrantes, como es el caso del sacerdote armenio y su familia, que con profundo orgullo y preocupación, relataban que su familia está en el frente de batalla.”

Paola nos contó que “Por otro lado el artista internacional Gagik Gasparyan, nos recordaba la cantidad de conciertos por la paz que se hicieron en estos últimos 15 años, y que sigue creyendo y confiando que es la cultura una herramienta fundamental.”

También la periodista señaló que “algunos armenios llegados a la Argentina, desde Siria, contaban el dolor que esto les representaba. Pero tal vez lo que es más importante, los cordobeses que desde hace algunos años eligieron Armenia como lugar de residencia y su presente por estas horas es tenso, triste y preocupante, y lamentablemente se convierten en los testimonios de los que pasa, en nuestra propia tonada.”

“Lo que sucede es muy grave, no sólo donde hoy acontece la guerra, esto es mucho más grande que lo que podemos ver hoy”, nos dice Paola quien agrega que “Serj Tankian, líder de System of a Down, escribió en sus redes que los nietos turcos de esos de 1915, quieren terminar lo que quedó pendiente con los nietos armenios de aquella época.”

Kim Kardashian West, junto a otros famosos están haciendo eco de la voz que reclama a las autoridades internacionales que intervengan inmediatamente.

Estas agresiones militares del territorio Armenio, provocan una abierta declaración de guerra planificada, en tiempo de pandemia. Turquía y Azerbaiyán se basan en mentiras y negacionismos para justificar su avance.

El objetivo final podría ser: la aniquilación de toda una nación, tal como el estado turco intentó con la República de Armenia en 1915 y fracasó.

El pasado viernes, en la plazoleta que erige orgullosa un JachKar, (cruz de Piedra) en Crisol e Hipólito Irigoyen, una multitud acompaño de manera virtual una bendición y oración por la Paz, encabezado por el COMIPAZ, allí cada uno desde su lugar elevo la oracionyyion y un clamor por la Paz, en la región y el mundo, mientras que el sábado al unisono, en cada Iglesia Armenia del mundo, encabezados desde la Santa Sede de Echmiadzin otra oración que en Córdoba, se compartio desde la Iglesia Apostolica Armenia SUrpKevork de la mano del Padre Harutiun Sepanian.

“Los armenios del mundo, integrando una diáspora de hombres y mujeres de paz y trabajo, somos descendientes de los sobrevivientes de aquel intento genocida, el cual provocó un millón y medio de víctimas” nos explicó Paola y planteó que “Por eso cuando se pregunta, porque a tantos años, siguen reclamando cada 24 de abril, por aquél lejano Genocidio… A las pruebas nos remitimos. La locura de Turcos y Azeries, está acompañada de aliados, socios, negacionistas y quienes ignoran la historia, y para peor la verdad.”

Finalmente “Llamamos urgentemente al cese de hostilidades, y solicitamos a la comunidad internacional, el apoyo para evitar un nuevo crimen de lesa humanidad por parte del Estado Turco y Azerbaiyano, países que, en pleno siglo 21, siguen siendo gobernados por regímenes autoritarios y perpetrados en el poder desde hace décadas, sin respetar la libertad de expresión ni los derechos humanos. Armenia y Artsaj están resistiendo con heroísmo este nuevo plan genocida turco-azerí, pero la gravedad de los acontecimientos en curso amerita un pronunciamiento categórico de la comunidad internacional y un freno a los ataques. No, a los gobiernos dictatoriales, violentos y xenófobos. No, a los genocidas y gobiernos negacionistas. Sí, a la democracia y a la autodeterminación de los pueblos. Sí, a la memoria, la justicia y al desarrollo pacífico de los pueblos. Sí, alzar nuestras voces de Paz, Respeto y Libertad.” concluyó Paola Caradaghian.