La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmó este jueves que Argentina "ya se encuentra bajo la segunda ola" de contagios de coronavirus y reconoció que "es muy difícil detener esa situación".

"Creemos que ya empezamos la segunda ola, porque vemos un aumento sostenido hace semanas y en la última la velocidad de ese aumento ha acrecentado nuestra preocupación", señaló la funcionaria en declaraciones a un canal de cable de Buenos Aires.

La titular de la cartera sanitaria, admitió la situación luego de que ayer se reportaran oficialmente 16.053 nuevos contagios en Argentina, la cifra más alta desde fines de octubre de 2020.

El Gobierno busca reforzar los controles con la posibilidad de decretar nuevas restricciones mientras se continúa con el plan de vacunación y por eso hubo reuniones con expertos buscando "atrasar lo más posible la segunda ola o achatar lo más posible la curva", dijo la ministra.

"Las actividades con protocolo no son fuentes de contagios sino las reuniones sociales en lugares cerrados. No es en una fábrica, no es en un aula tampoco, donde se dan los contagios. Nosotros sabemos que las actividades productivas con protocolos no son fuentes de contagios. Es en los momentos de descanso, cuando bajan los cuidados", explicó la funcionaria.

"Nuestro objetivo es lograr inmunizar a la mayor cantidad de personas posibles, para no tener la tensión en el sistema de salud que estamos viendo en Europa y en otros países de la región", indicó Vizzotti.

La ministra mostró especial interés por la situación sanitaria de Brasil a la que calificó de "preocupante" ya que el país vecino se posiciona como epicentro mundial de la pandemia y registró en las últimas horas un nuevo récord de muertes con 3.780 fallecidos.

"Hay diferentes interpretaciones, pero lo que se sabe es que cuando empieza a aumentar en forma exponencial la velocidad del crecimiento de casos y no se toman medidas, esa aceleración aumenta; y que cuando se desborda el sistema de salud la mortalidad de triplica", explicó la funcionaria sobre el impacto de las nuevas variantes de Manaos y Río de Janeiro.

Con relación a eventuales nuevas restricciones, la ministra dijo que no se volverá a una cuarentena total estricta, pero no descartó tomar medidas de manera parcial y localizada.

"El mundo ha aprendido a tomar medidas localizadas, intensivas y transitorias; en Argentina buscamos vigilar las nuevas cepas, por eso las acciones para limitar la posibilidad de ingreso de esas variantes al país", aseguró Vizzotti.