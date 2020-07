Carla Vizzotti, secretaria de Acceso a la Salud nacional y la cara visible de la lucha contra el coronavirus en el país, dijo en entrevista exclusiva con Canal 10 que pensar que la pandemia ya pasó es una de las situaciones a evitar.

"Hay dos cosas que no podemos hacer. Pensar que la pandemia ya pasó o que ya está y que no nos va a pasar lo que le pasó a otros países porque llegamos hasta este momento sin esta situación. Tampoco podemos pensar que hay que bajar los brazos porque no hay nada para hacer. Cada acción que nosotros hagamos desde lo individual para poder prevenir una infección o prevenir la transmisión, realmente va a impactar en que este pico sea lo más bajo posible y que nuestro sistema de salud siempre pueda dar respuesta", remarcó en diálogo con Crónica de mediodía.

La funcionaria indicó que cuando se convocó al gabinete de salud, "el desafío era refundar la salud en la Argentina. Era volver a trabajar en una política de medicamentos, en un programa de vacunas fuerte, asegurar los insumos a todas las provincias, teníamos el brote de sarampión más importante de los últimos 20 años. Teníamos un plan a corto, mediano y largo plazo, pero apareció de forma disruptiva la pandemia, que es inédita a nivel mundial y hubo que reformular", expresó.

Con los cambios, el sistema sanitario está abocado a "dar respuestas a esta pandemia, que va a pasar y que cuando pase tenemos que intentar que nos encuentre aprovechando las oportunidades que nos deje, las lecciones aprendidas y con la seguridad que la salud tiene que estar entre las prioridades de un estado presente, y mucho más articulados entre los distintos sectores".

El "pico"

"Cuando hay una pandemia significa que emerge un virus nuevo que es capaz de infectar al ser humano y transmitirse de persona a persona. En este momento, el 100 por ciento de la humanidad es susceptible. Si se disemina de forma descontrolada, la infección de muchas personas en corto tiempo genera un desborde del sistema de salud", explicó la funcionaria.

Vizzotti afirmó que esta situación sucedió en países con sistemas de salud "mucho más robustos que los de Argentina. Eso es lo que produce un exceso de mortalidad, cuando hay alguien que no puede recibir asistencia en el sistema de salud porque no hay camas, la posibilidad de que fallezca es muchísimo más alta".

Y remarcó que lo que debemos hacer sin vacuna, sin tratamiento y sin la suficiente población inmunizada, es "incorporar pautas de cuidado para tratar de limitar lo más posible la transmisión y que los casos aparezcan lo más distribuido en el tiempo posible para que siempre nuestro sistema de salud pueda atender a las personas que los necesiten y podamos seguir sosteniendo la tasa de mortalidad por millón de habitantes.

"Argentina tiene una de las tasas de mortalidad mas baja de la región y es porque nuestro sistema puede dar una respuesta. Cada día que nosotros sostengamos a nuestro sistema de salud y generemos las acciones para tratar de evitar la infección y prevengamos un caso, es un día que le estamos dando a la ciencia para encontrar una vacuna o un tratamiento", aseguró.

Asimismo, aseguró: "No estamos viendo un pico como el que tuvieron otros países. Estamos teniendo una meseta larga y ascendente, pero no estamos viendo lo que pasó con la pandemia de influenza H1N1, con muchos casos en poco tiempo. Vemos un aumento sostenido de los casos. Recién podemos decir que hay un pico cuando miremos para atrás y veamos un descenso sostenido, y todavía no lo podemos decir. Sí pensamos que estamos en el momento de más tensión, que vamos a tener unas semanas más por delante, y por eso hay que redoblar los esfuerzos", concluyó.

Los informes

La mujer al cuidado de la salud argentina expresó que cuando elaboran los reportes diarios para informar sobre el avance del coronavirus, se cuestionan en el equipo "qué se preguntará la población, las dudas que tendrá y un poco mi rol es tratar de dar respuestas a eso desde un lugar más simple, y con algún experto o experta de una temática particular", detalló.

A partir de ese momento, el trabajo varía entre "reuniones con el equipo, con el ministro, videoconferencias con las provincias, con los otros ministerios, visitas y reuniones en el territorio por el operativo Detectar. También con videoconferencias en relación al análisis y a la respuesta que se está dando, y sobre todo en lecciones aprendidas, porque tenemos la ventaja de ver lo que va a pasar tres semanas o un mes antes que en otros países".

Hasta el momento, lo más provechoso es dialogar con otros países sobre "cosas que no deberíamos hacer en el contexto de estos rebrotes, de las segundas olas y reaperturas y cierres que van teniendo otros países que iniciaron la epidemia una semana antes que nosotros".

Vizzotti afirmó que desde el primer momento se propusieron una comunicación transparente y oportuna de la información de la pandemia, contar "cómo se construye, que es a través de la notificación de las jurisdicciones, de los laboratorios que hacen los diagnósticos, de cada hospital y centro de salud, y el equipo de epidemiología que hace la consolidación de los datos".

"Cuando uno va al territorio, ve los voluntarios, ve la organización en los barrios populares, ve el esfuerzo que se hace, la solidaridad y la empatía es imposible no tener fuerzas. Es la responsabilidad que nos toca y en ese sentido tratamos de comunicar de manera simple, realista, con momentos mejores y peores, a veces con preocupación, pero siempre con la recomendación que la población pueda escuchar y saber cómo poder prevenir, cómo poder minimizar, saber qué que está pasando", destacó.