La ciudad de Villa Carlos Paz reportó este martes tres nuevos contagios de Covid-19 elevando la cifra a 62 infectados.

Desde la Secretaría de Salud del Municipio, la encargada del área de Epidemiología y Políticas Saludables del Municipio, Sofía Cagnone, informó la situación epidemiológica actual de la ciudad, aunque no se brindaron precisiones sobre el estado de salud de las personas.

El mes de agosto es que que más casos acumuló: 38, de los cuáles 16 se detectaron en los últimos cuatro días.

Hasta el momento se contabiliza un total de 62 casos positivos de Covid-19 en Villa Carlos Paz. De ese total, 29 están activos y en la ciudad, 22 están recuperados, 1 falleció, 4 tienen domicilio legal en esa ciudad pero se encuentran en otras localidades del país.

Mensaje del área de Epidemiología del Hospital Municipal de Villa Carlos Paz

Cagnone precisó que dos de los infectados que se confirmaron en las últimas horas, no presentan nexo epidemiológico. Esto quiere decir que, si bien se encuentra la investigación en curso, no se pudo definir cómo se contagiaron, ya que no tuvieron relación o contacto estrecho con otros casos positivos.

Por eso, de no identificar de la procedencia del contagio, serían los casos que determinen el ingreso de la ciudad a la transmisión comunitaria del virus; aunque esto no fue aclarado oficialmente, ya que continúan con los estudios de los casos.

“En los últimos días, gran cantidad de estos casos se produjeron en grupos familiares que se han contagiado en reuniones sociales. Nuestra ciudad se encuentra en el ascenso de la curva de contagios, por lo que es necesario mantener las distancias más que nunca”, sostuvo Cagnone.

Fuente: Carlos Paz Vivo