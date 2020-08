La actriz Catherine Fulop, confirmó que contrajo Covid-19 y que su pareja y su hija también se infectaron.

De acuerdo a lo que ella misma contó, el viernes comenzó a notar síntomas compatibles con coronavirus por que se hiso atender y fue hisopada, horas después recibió el resultado que confirmaba su infección por Covid-19.

“La pasé mal. Me empecé a sentir muy mal de repente, tenía dolor de cabeza, pero desde que supe que Oriana tenía Covid-19 me la pasé con dolor de cabeza”, explicó la actriz.

La conductora televisiva contó que el sábado por la noche debió ser internada en observación en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento en Barrio Norte, porque se agitaba cuando caminaba. El domingo por la mañana recibió el alta médica y ahora se encuentra haciendo reposo en su casa.

“Ahora no me falta el oxígeno, pero tengo una sensación rara. Ya no tengo fiebre, pero sí mucho dolor de cuerpo”, detalló Fulop en declaraciones a distintos medios.

Su esposo, Ova Sabatini y su hija Tiziana también contrageron la enfermedad y actualmente tienen fiebre.

“Creo que son dos o tres días que uno la pasa mal, y después va a menguar. Esperemos. Recen para que no haya ninguna complicación. Yo también estoy rezando, al igual que mi familia y mis amigos”, dijo Catherine.

En un video que la conductora publicó en su cuenta de Instagram, contó algunos de los síntomas que tuvieron ella y su familia. “Algo de fiebre, dolor de cuerpo, de garganta, sensaciones raras en la boca”, detalló. “Los primeros días te duele mucho el cuerpo, estás muy cansado. Espero ir mejorando”.