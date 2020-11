Por la pandemia aumentaron los costos de las prestadoras y las obras sociales no lo contemplan

La Asociación de Prestadores de Hemodiálisis y Trasplante de Córdoba pide al Gobierno Provincial asistencia económica y un protocolo para el traslado de pacientes con COVID-19.

"El primer problema fue los contagios dentro del personal de salud que marcó el trabajo nuestro de cada día. No hay muchos especialistas en esta profesión. Especialmente en los técnicos de enfermería. Muchos trabajan en dos lugares: en un hospital y en un centro privado", explicó Jorge Abdala, presidente de la entidad, a Pensavalle Informa.

Al iniciar la pandemia, los prestadores recibieron un acompañamiento económico para la preparación de los centros y el cumplimiento de los protocolos sanitarios. "Con las autoridades ministeriales trabajamos en conjunto y entendieron los costos", expresó.

Sin embargo, el traslado del paciente se encareció debido a la inflación y los aumentos a los combustibles. "En el interior se agrava la situación porque no hay tanta disponibilidad de tantos móviles", declaró Abdala. Si el paciente es positivo de COVID-19, el costo aumenta y en algunos casos los transportistas se niegan a realizar el trabajo. Por tal motivo, es necesario un protocolo para garantizar las condiciones sanitarias durante el traslado de los pacientes.

Por otro lado, Abdala señaló que los prestadores no recibieron comunicación alguna desde PAMI que todavía no ha actualizado los precios. "Al 20 de noviembre de este mes no vamos a poder recibir nuevos pacientes de PAMI", remarcó.

