En la tarde de este domingo se conocieron datos oficiales relevados desde el Viernes 11/06 a las 18 hs. hasta el Domingo 13/06 a las 18 hs., los que arrojaron resultados muy preocupantes con un total de reuniones sociales de 395, de las cuales en Capital se registraron 22 y 373 fueron las anotadas en el interior provincial.

Todas estas personas incumplieron la restricción de realizar reuniones sociales, Ley N° 10.702, Art. 1.3 inc a-f que rige en todo el territorio y se promulgó para evitar el contagio de coronavirus.

Como ya es sabido, el virus no se mueve si no lo movemos los ciudadanos, por lo que cobra mayor gravedad la irresponsabilidad de quienes siguen con sus reuniones sociales, ya que no pueden alegar ignorar la gravedad de las consecuencias de su accionar en esta pandemia.

Por su parte Policía Caminera informó que desde 12/06 a las 00:01 al 13/06 a las 18:00 hs, 51 personas fueron retornadas desde límites interprovinciales en 31 vehículos, con 883 personas retornadas desde límites interdepartamentales en 570 vehículos.

Además se labraron 54 multas por infracción a la ley 10.702, con 3 personas detenidas por infracción al art.205 del Código Penal lo que arroja totales desde que empezo a regir el DNU provincial, desde 07/06 a las 00:00 al 13/06 a las 18:00 hs de 108 DETENIDOS por incumplimiento DNU provincial 546/2020-21, 3.663 MULTAS por infracción a la ley 10702 y 449 reuniones sociales sin habilitación.

Miles de personas se contagia día a día en todo el mundo y muchas han muerto debido a la irresponsable actitud de quienes prefieren no acatar recomendaciones e incumplir restricciones.

Son muchos los especialistas que en todo el mundo adjudican a las reuniones sociales como principal foco de contagio, accionar donde no solamente se incluyen las denominadas fiestas clandestinas de los jóvenes sino también los encuentros familiares, eventos donde se relajan las medidas sanitarias y no se respetan protocolos.

Ya son vastos los sectores de la sociedad que plantean asumir el compromiso de cuidarse solidariamente y denunciar a quienes no lo hagan, y que las autoridades impartan nuevas restricciones y apliquen severas penas a los irresponsables que no las cumplan.