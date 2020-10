El incremento de casos de coronavirus en la provincia de Córdoba llevaron a nuevas restricciones de actividades que habían sido flexibilizadas, entre ellas las de locales gastronómicos.

Ante esta medida, la cervecería Antares que tiene 80 empleados en tres sucursales de la ciudad capital (San Lorenzo 79, Av. Rafael Nuñez 42263 y Fructuoso Rivera 325) decidió cerrar sus puertas.

VER: Los bares Antares cierran a la espera de una flexibilización

Juan Manuel Passera, dueño de los locales, dijo: "En la forma que nos dejan trabajar no nos sirve. No nos cierran los números diarios" explicando que la metodología de servicio de delivery no alcanza para cubrir gastos de servicios como luz, gas.

El empresario informó que aguardan el decreto para volver a la atención presencial y poder volver a abrir. "Con nuestros empleados hacíamos reuniones todos los meses. En julio, cuando pudimos reabrir, volvieron con todas las pilas. No nos quejamos de la restricción o horaria y de espacios porque es una realidad, es indispensable cumplir los protocolos", dijo.

"Arrancamos con Antares hace 8 años y tratamos de mantener este sueño, este emprendimiento y ahora estamos tratando de acomodarnos", manifestó en diálogo con Crónica de Mediodía, por Canal 10.