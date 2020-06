Luego de que se confirmaran tres casos de Covid 19 dentro del Gabinete del gobernador Jorge Capitanich, Chaco volverá a fase 1. Así lo anunció el ex jefe de Gabinete en la tarde de este sábado.

La provincia registró 27 nuevos casos en las últimas 24 horas, entre los cuales están la ministra de Seguridad, Gloria Salazar, la Secretaria de Desarrollo Territorial y Ambiente, Marta Soneira y la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez.

Desde el inicio de la pandemia, la Chaco registró 1.326 casos positivos y 73 muertes, lo que la convierte en una de las provincias más golpeadas por el coronavirus. Es por esto que Capitanich decidió retornar a la fase 1, que se aplicará "un estricto control".

"Los casos se han incrementado a pesar de haber tomado medidas drásticas. Hemos trabajado con un Comité de expertos y en interacción con las autoridades Nacionales. Sin embargo debemos lamentar muchas muertes", expresó el gobernador.

Además, el mandatario solicitó a los municipios que lo acompañen en esta decisión y que se adosen al plan de acción que se llevará a cabo. "Si somos capaces de hacer este gran y último esfuerzo podremos cortar la circulación comunitaria del Covid 19. Si las personas no se mueven y no se juntan, el virus no se reproduce”, remarcó Capitanich.

La conferencia de prensa se realizó este domingo pasadas las 20 y allí el gobernador anunció que este retorno a la fase 1 durará, al menos, hasta 28 de junio.