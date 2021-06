A un mes del choque múltiple en Circunvalación, que terminó con dos jóvenes muertos y una herida a la altura de Fadea, los familiares de las víctimas marcharon para pedir un cambio de carátula en la acusación contra el único acusado, Alan Amodeo, quien manejaba alcoholizado su Volkswagen Vento.

Ver: Accidente fatal: conductor alcoholizado impactó con dos vehículos en Circunvalación

La movilización partió de Colón y General Paz, en la ciudad de Córdoba, este jueves.

El autor del impacto está imputado de "homicidio culposo agravado y lesiones graves". Después de estar varios días detenido de forma preventiva salió en libertad mientras continúa el proceso judicial.

"Esta persona (Amoedo) no cometió un accidente, no se le rompieron los frenos, no se le salió una rueda. Hizo una serie de acciones, antes, durante y después que demuestra desprecio por la vida", dijo Natalia Lescano, madre de Sol Viñolo.

Ver: Liberaron a Alan Amoedo, el conductor que mató a dos personas en Circunvalación

Los familiares de las víctimas advirtieron que pedirán un cambio de carátula en la causa. Para ello y con el fin de recordar a quienes perdieron la vida ese día, Agustín Burgos y Sol Viñolo, convocaron a la marcha.