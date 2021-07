Luego de 37 años, la librería "Trejo color", ubicada en calle Obispo Trejo 309, decidió cerrar su puertas y comenzó una liquidación por cierre.

Gerardo, en diálogo con Canal 10, indicó que, pese a haber superado muchas crisis, la cosa llegó a su fin. La pandemia fue fulminante: al no estar abiertas las instituciones educativas de la zona, el negocio no puedo avanzar.

Ahora, para poder pagarle a los empleados, re-convirtió el negocio con venta de sales, aceites y otros elementos de cocina.

"Al no haber clases, no haber gente en la calle... tenía 16 cuentas de lugares que venían siempre. Cada vez fue peor y no hubo salida. El centro está mal", explicó el comerciante.