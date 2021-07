El Gobierno nacional puso en marcha cuatro planes de crédito para construcción y acondicionamiento de viviendas. Además se espera que un quinto se inicie en el corto plazo.

Para obras de mejoramiento o refacción se establece un monto de entre 100 mil y 240 mil pesos a tasa 0 y con un plazo de 36 meses, según publicó ElDiarioAr.

Los requisitos para acceder es ser propietario o inquilino de un inmueble que tenga un déficit cualitativo sin antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

Además el o la que lo pide debe ser argentino/a o extranjero con residencia permanente y DNI. Edad de entre 28 y 68 años, ingresos de trabajos formales (con 12 meses de antigüedad). O bien presentar jubilaciones y/o pensiones con un ingreso por grupo familiar de entre $25.000 y $175.000.

El formulario web estará disponible en el micrositio de la línea y sólo se podrá incluir un solo cotitular.

Para instalación de gas de red el plazo es de 60 meses y con una tasa anual fija del 16%. En tanto que monto depende de la o las obras a realizar y la ubicación del inmueble. El pago de las cuotas se incluyen en las boletas.

A la hora de inscribirse es necesario completar un formulario on line. Después el Banco Hipotecario informará a las prestadoras son parte del programa cuales son los postulantes seleccionados.

Para la adquisición de viviendas en predios Procrear mediante créditos hipotecarios el monto dependerá del lugar, las condiciones de la vivienda y la capacidad de pago de quien lo solicita. El plazo máximo es de 30 años y cuenta con una tasa fija ajustable en relación a la evolución de los salarios, según el coeficiente Hog.Ar.

En este caso hay requisitos específicos como no haber sido beneficiado con planes de vivienda en los últimos diez años; no tener inmuebles registrados (salvo algunas excepciones puntuales); tener entre dos y ocho salarios mínimos, vitales y móviles por grupo familiar; demostrar 12 meses de continuidad laboral registrada y no registrar antecedentes negativos financieros en los últimos 12 meses ni juicios en los últimos cinco años. La inscripción se realiza a través de un formulario online.

Por último figuran los créditos para la construcción de viviendas de hasta 60 metros cuadrados en lotes propios. El monto máximo es de cuatro millones de pesos con un plazo de 30 años y tasa 0.

Para inscribirse debe esperarse la habilitación en la pagina web de la línea para completar un formulario. Entre los requisitos específicos es necesario presentar ingresos formales por grupo familiar de entre $53.500 y $175.000. No ser propietario no copropietarios (salvo excepciones puntuales) y tampoco tener antecedentes financieros desfavorables en los últimos nueves meses.

Sobre la vivienda no se admitirán terrenos en barrios cerrados o con una tasación superior a los $3.500.000. Además tendrán que estar escriturados antes del 31 de enero del 2021 y sólo se realizarán casas ajustadas al Modelo de Viviendas prefijado.