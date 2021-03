Vecinos de barrio Cofico se mostraron preocupados luego de que, en calles Urquiza y Allende, aparecieran zonas pintadas para delimitar el espacio de de estacionamiento de los autos.

Esto comenzó el domingo y ellos, en diálogo con Canal 10, aseguraron que no fueron consultados al respecto. Afirman que no se trata de una zona comercial, por lo que no entienden la decisión municipal.

"No estamos de acuerdo en que se nos cobre por estacionar frente a nuestras casas. No tenemos para estar pagando cocheras y demás", indicó Diego, uno de los afectados.

Según explicaron desde el municipio, las cuadras fueron asignadas a una cooperativa de cuidacoches. "Vamos a avanzar para hacer un reclamo formal", precisaron los vecinos.