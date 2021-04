A la espera de que se oficialicen las medidas de restricción nocturna por parte del gobierno de Córdoba, empresarios y comerciantes que se ven afectados por los horarios de cierre que ha dispuesto la nación para contener la situación sanitaria, la Multisectorial de Actividades Económicas de Córdoba presentó un esquema más flexible a la municipalidad, para sobrellevar con menos perjuicio las semanas venideras.

"Lo que hemos propuesto es morigerar un poquito los horarios que supuestamente va a proponer la provincia, poder ir de lunes a jueves hasta la una de la mañana, como horario de la finalización, y los viernes, sábados y domingos, hasta las dos de la mañana", indicó a Crónica Matinal, de Canal 10, el vocero de la entidad, Marcos Gennaro.

"Lo que le pedimos a las autoridades es no imponer más restricciones todavía que puedan afectar a un montón de empresarios o comerciantes que realmente no la han pasado bien durante este año", indicó el comerciante.

"Lo que hemos pedido básicamente es: primero no restringir el aforo que ya tenemos, o sea trabajar con el protocolo 86 del COE que es con el que venimos trabajando desde el mes de julio, agosto, y después, en cuanto al tema del horario, le hemos dicho que estamos dispuestos a generar una pequeña modificación de horario, pero no a las 23 horas como plantea el gobierno nacional , tampoco a las doce de la noche como plantea el provincial" explicó Gennaro.

"La gastronomía, los bares y un montón de actividades que giran alrededor de todos estos establecimientos, estamos en una situación compleja. Llevamos 13 meses restringidos y no nos olvidemos que hay un montón de comercios que nunca volvieron a su actividad: yo tengo discoteca y cada vez que veo la discoteca de Cañada y San Luis con el candado puesto porque no puedo volver a la actividad, me da pena. Son 13 meses, es mucho tiempo", indicó.

"Yo creo que la situación pandémica es real, 22 mil casos es muchísimo, entendemos a las autoridades sanitarias porque realmente deben estar haciendo un esfuerzo titánico para contener esta segunda ola, pero encontremos el equilibrio exacto, sopesemos todo lo referente a lo sanitario con lo económico, y también las fuentes laborales" propuso Gennaro.

Por último, el vocero de la Multisectorial dijo que "Si hacemos un esfuerzo real y vinculamos lo público y lo privado con compromiso fuerte, yo creo que podemos andar y podemos transitar este mes y medio, dos, que va a ser nuevamente complicado para todos los comercios en general de la provincia".