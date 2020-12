En Crónica Matinal de Canal 10 difundieron las recomendaciones del Ministerio de Salud para "minimizar" el riesgo de transmisión de coronavirus durante las celebraciones de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, en el contexto de la pandemia que continua afectando a todo el mundo.

La cartera de salud recordó en primer lugar a los ciudadanos que “la actual situación epidemiológica nos permite pensar en juntarnos en las fiestas, pero el riesgo de transmisión todavía existe. Las reuniones se deben dar en el marco de la responsabilidad, cuidados y con números limitados de personas”.

Coronavirus: recomendaciones para las fiestas

Las recomendaciones y recaudos necesarios que aconsejan tener en cuenta para “minimizar el riesgo de propagación de la Covid-19 en los encuentros familiares y sociales que tendrán lugar en los próximos periodos festivos" son:



• "Limitar las reuniones y/o festejos familiares o sociales durante los 14 días previos" si está previsto compartir la reunión con personas que presenten factores de riesgo, o sean mayores de 60 años.



• Realizar las reuniones al aire libre, en patios, terrazas o veredas. "De no ser posible al aire libre, abrir puertas y ventanas y asegurar buena ventilación y siempre garantizando que se cumpla con el distanciamiento físico pertinente para minimizar el contacto entre los asistentes".



• Es preferible que las reuniones sean con convivientes, o grupo habitual de contacto (burbuja) y en el caso de que haya algún miembro diferente a los contactos habituales, solicitan ubicarlos juntos en la mesa, cena o brindis, sin que se mezclen con los otros grupos.



• Es obligatorio no compartir vasos, cubiertos ni utensilios, ni tomar de la misma botella o lata; y en todo momento cumplir con el distanciamiento, uso de barbijo e higiene de manos.



• Si alguna persona tiene síntomas o diagnóstico de Covid-19, o es contacto de un caso confirmado debe permanecer en aislamiento y por lo tanto no participar de reuniones sociales, ni salir de su casa, excepto para atención médica.