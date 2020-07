El Gobernador Juan Schiaretti anunció esta mañana una nueva etapa hacia la nueva normalidad en el marco de la pandemia de coronavirus que incluirá la reapertura de locales gastronómicos como bares y restaurantes desde el próximo martes 7 de julio.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) se elaboraron los protocolos específicos para estas actividades que permitirán la atención presencial y no sólo la modalidad de delivery o take away.

Después de más de 100 días, los locales gastronómicos podrán volver al trabajo y entre las principales medidas de bioseguridad incluidas en el protocolo, se recomiendan diferentes cuestiones:

Atender con reserva anticipada, a fin de planificar la cantidad de comensales desde el día anterior, previendo un tiempo prudente de consumo y proceder a la correcta desinfección entre cada reserva.

En ningún momento se podrá superar la densidad de ocupación recomendada, establecida en 1 persona cada 2,25 metros cuadrados.

Por su parte los dueños de los locales gastronómicos deberán capacitar a todo el personal involucrado en sus servicios para la correcta aplicación del protocolo de prevención y atención al público.